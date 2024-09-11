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Loongson 9A2000 - новая китайская видеокарта с производительностью на уровне NVIDIA RTX 2080
Помимо высокопроизводительной модели 9A2000, компания Loongson также разрабатывает более бюджетную видеокарту — модель 9A1000, которая будет ориентирована на уровень производительности Radeon RX 550.

Китайский технологический гигант Loongson готовится представить новый графический процессор 9A2000, способный конкурировать с признанными лидерами отрасли. В случае подтверждения заявленных показателей, новая игровая видеокарта может серьезно изменить расстановку сил на глобальном технологическом рынке.

Согласно заявлению китайского производителя, новый чип Loongson 9A2000 сможет обеспечить производительность, сравнимую с NVIDIA GeForce RTX 2080. Для сравнения: предыдущая модель компании, 9A1000, была в 8-10 раз менее мощной. Такой колоссальный скачок в производительности позволяет говорить о серьезных амбициях китайского производителя.

Однако эксперты предупреждают: несмотря на впечатляющие характеристики китайского "железа", успех Loongson 9A2000 будет во многом зависеть от качества программного обеспечения. Ключевой проблемой может стать совместимость с DirectX 12 - популярным API для работы с графикой в Windows. Без должной поддержки этой технологии реальная производительность графического процессора в играх может оказаться значительно ниже заявленной.

Важно отметить, что интересы компании Loongson не ограничиваются высокопроизводительными видеокартами. Компания также разрабатывает более доступный графический процессор 9A1000, нацеленный на сегмент, где сейчас доминирует AMD Radeon RX 550. Такой подход говорит о стремлении Loongson охватить различные ценовые категории рынка графических процессоров.

Амбиции китайского производителя простираются и за пределы графических процессоров. Loongson активно работает над созданием центральных процессоров, способных составить конкуренцию продуктам AMD и Intel в сегменте ПК под управлением Windows. Если эти планы осуществятся, мы можем стать свидетелями появления нового крупного игрока на рынке компьютерных комплектующих.

Китайский процессор Loongson 3A6000 показал прирост производительности до 75% по сравнению со своим предшественником 3A5000. Новый чип оказался очень близок к Core i3-10100, потребляя при этом меньше энергии (42 Вт против 52 Вт).

Показательным моментом стал вопрос о возможности запуска на Loongson 9A2000 популярной китайской игры "Black Myth: Wukong". Представители компании выразили уверенность в технической возможности запуска игры, но подчеркнули критическую важность оптимизации драйверов и программной поддержки.

Однако даже если Loongson 9A2000 действительно достигнет уровня производительности GeForce RTX 2080, это не сделает ее лидером рынка. NVIDIA GeForce RTX 2080, выпущенная в 2018 году, была первой потребительской видеокартой с поддержкой трассировки лучей и технологий искусственного интеллекта. Однако за прошедшие годы технологии шагнули вперед, и сегодня сопоставимую производительность демонстрирует более энергоэффективная и доступная модель GeForce RTX 4060.

Тем не менее, сам факт появления китайского производителя, способного создавать конкурентоспособные GPU и CPU, может существенно изменить динамику рынка. Появление на мировом рынке китайской компании потенциально приведет к усилению конкуренции, что в конечном итоге может благоприятно сказаться на потребителях в виде снижения цен и ускорения инноваций.

Остается следить за дальнейшим развитием событий. Сможет ли Loongson преодолеть проблемы с драйверами и программной поддержкой? Удастся ли компании создать экосистему, привлекательную для разработчиков и пользователей? От ответов на эти вопросы будет зависеть, станет ли выход Loongson 9A2000 действительно переломным моментом в истории компьютерной индустрии или останется лишь любопытным фактом технологической хроники.

#китай #loongson #rtx 2080 #loongson 9a2000 #китайская видеокарта
Источник: tomshardware.com
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