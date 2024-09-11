Насколько темно в межзвездном пространстве? Зонд New Horizons знает ответ.

В бескрайних просторах космоса, где царит непроглядная тьма, космический аппарата НАСА совершил прорыв в понимании фундаментальных свойств Вселенной. Зонд New Horizons, чья миссия вышла далеко за рамки первоначального изучения Плутона, неожиданно стал ключом к разгадке одной из самых интригующих загадок астрономии – измерению истинной темноты межзвездного пространства.

Таинственность космического мрака долгое время не давала покоя ученым. Казалось бы, достаточно взглянуть на ночное небо, чтобы оценить глубину космической бездны. Однако точное измерение этого феномена оказалось невероятно сложной задачей. Причина проста: наша Солнечная система слишком яркая для подобных экспериментов. Даже малейшие отблески света, отражающиеся от космической пыли, могут исказить результаты.

В настоящее время New Horizons преодолел расстояние в 7,3 миллиарда километров от Земли и оказался в уникальном положении для проведения этого исследования. Находясь далеко за пределами орбиты Плутона, зонд смог заглянуть в области, свободные от "засветки" Солнечной системы. Используя камеру дальнего действия LORRI, аппарат провел серию наблюдений, направленных на измерение космического оптического фона (КОФ) – суммарного света всех источников во Вселенной.

Результаты этого эксперимента поразили научное сообщество. Оказалось, что межзвездное пространство примерно в 100 миллиардов раз темнее, чем околоземное. Полученные данные соответствует суммарному свету, испущенному всеми галактиками за 12,6 миллиардов лет – практически весь период существования Вселенной.

Значимость этого открытия трудно переоценить. Ранее некоторые исследования предполагали, что КОФ может быть намного ярче ожидаемого, что намекало на существование неизвестных источников света во Вселенной. Новые данные New Horizons опровергли эту гипотезу, показав, что все наблюдаемое свечение можно объяснить известными источниками – звездами и галактиками.

Положение зонда New Horizons во внешней части Солнечной системы, которое дало ему возможность заглянуть в настоящую темноту. Источник: Public Domain

Астроном Тод Лауэр из NOIRLab подчеркнул важность этого открытия: "Наши измерения показывают, что вне галактик – лишь пустота и мрак. Это простейшее и наиболее логичное объяснение наблюдаемого космического оптического фона."

Для проведения этого исследования команда New Horizons применила инновационный подход. Зонд направил свою камеру на два десятка удаленных точек в космосе, избегая ярких областей Млечного Пути и известных звезд. Корпус аппарата служил естественным экраном, защищающим чувствительные приборы от солнечного света. Это позволило получить беспрецедентно точные измерения КОФ.

Текущие задачи New Horizons выходят далеко за рамки первоначальных целей. Запущенный 18 лет назад для изучения Плутона, зонд продолжает вносить значительный вклад в науку. Его уникальное положение в дальнем космосе открывает новые возможности для астрономических наблюдений, недоступных с Земли или околоземной орбиты.

Будущее миссии New Horizons выглядит многообещающе. С запасом топлива, достаточным для работы до 2040 года, зонд может совершить еще немало открытий. Команда ученых уже планирует новые наблюдения, надеясь найти подходящие цели для изучения в поясе Койпера – загадочной области на окраине Солнечной системы.

Данное исследование не только углубляет наше понимание структуры Вселенной, но и демонстрирует важность долгосрочных космических миссий. New Horizons продолжает приносить ценные научные результаты спустя годы после выполнения своей основной задачи, подчеркивая необходимость инвестиций в амбициозные космические проекты.

В конечном итоге, измерение темноты космоса – это нечто большее, чем просто научное любопытство. Оно помогает нам лучше понять фундаментальные законы мироздания, историю формирования галактик и, возможно, даже судьбу Вселенной. Каждый новый бит данных, каждое новое открытие приближает нас к разгадке величайших тайн космоса, оставляя в прошлом эпоху догадок и предположений.