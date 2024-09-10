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Fantoci
OpenAI может поднять стоимость подписки на ChatGPT до $2000 в месяц для следующей модели Strawberry
Повышение стоимости подписки, вероятно, связано с колоссальными затратами на разработку Strawberry и ее потенциально огромной ценностью для бизнеса и науки.

Компания OpenAI, лидер в области искусственного интеллекта, готовит для своих пользователей небольшой сюрприз. В настоящее время заканчивается разработка новой модели под кодовым названием Strawberry (также известная как GPT-Next), которая обещает радикально изменить наше представление о возможностях искусственного интеллекта.

Ключевое нововведение в модели Strawberry - внедрение "Системы мышления второго порядка". Новая технология позволит искусственному интеллекту не только генерировать ответы, а глубоко анализировать и обдумывать поставленные задачи, тем самым демонстрируя качественно новый уровень интеллекта. Впечатляющим доказательством эффективности этого подхода стали результаты тестирования: более 90% правильных ответов в сложном математическом тесте MATH.

Еще одно революционное достижение Strawberry - способность создавать высококачественные синтетические данные для обучения. Это открытие может решить одну из главных проблем в сфере ИИ - нехватку разнообразных и качественных обучающих данных, что в свою очередь ускорит развитие еще более совершенных моделей, таких как планируемая Orion.

Тадао Нагасаки, представитель OpenAI Japan, раскрыл амбициозные планы компании по развитию GPT-Next. Ожидается стократное увеличение вычислительной мощности по сравнению с GPT-4 при использовании аналогичных ресурсов. Этот прогресс достигается благодаря оптимизации модели и другим инновациям команды OpenAI, без необходимости наращивания аппаратной базы.

Запуск Strawberry планируется до конца 2024 года, и эксперты предполагают, что это может привести к значительному повышению стоимости услуг OpenAI. По данным The Information, цена подписки на передовые сервисы компании может достичь $2000 в месяц, что в сто раз превышает текущую стоимость ChatGPT Plus ($20 в месяц).

Такой ценовой скачок отражает революционный характер новой технологии и может существенно изменить ландшафт рынка ИИ-сервисов. Это ставит вопросы о доступности передовых технологий ИИ для широкого круга пользователей и потенциальном расслоении рынка на премиум-сегмент и более доступные решения.

Несмотря на высокую стоимость, ожидается, что Strawberry откроет новые горизонты в применении ИИ, предоставляя беспрецедентные возможности для решения сложных задач в различных областях - от научных исследований до бизнес-аналитики.

#искусственный интеллект #chatgpt #openai
Источник: theinformation.com
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OpenAI может поднять стоимость подписки ChatGPT до $2000 с запуском Strawberry AI
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