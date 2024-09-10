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Fantoci
Видеокарты стали новым модным аксессуаром, и цены на них поражают воображение
Вы можете стать обладателем модной сумочки из видеокарты всего за 1000 долларов.

В мире технологий и моды произошло неожиданное слияние: старые видеокарты превратились в эксклюзивные дамские сумочки. Этот необычный тренд демонстрирует, как устаревшие компьютерные комплектующие могут обрести новую жизнь в качестве модных аксессуаров, правда, по весьма впечатляющим ценам.

Интернет-магазин GPUpurse предлагает уникальные сумочки, созданные из настоящих видеокарт. Ассортимент пока ограничен двумя моделями: бюджетной и топовой видеокартами. Цены на эти аксессуары могут шокировать даже самых искушенных модников.

Самая доступная модель в коллекции — сумочка на основе Nvidia GT 730. Эта бюджетная видеокарта, впервые выпущенная в 2014 году и переизданная во время пандемии, теперь предстает в совершенно новом амплуа. Если раньше GT 730 можно было приобрести примерно за 42 доллара, то сейчас ее "модная реинкарнация" обойдется покупателю в 1024 доллара. Владелец магазина либо обладает своеобразным чувством юмора, либо рассчитывает на крайне специфическую аудиторию.

Дизайн сумочки GT 730 включает прозрачный корпус, позволяющий любоваться электронной начинкой, и оригинальный вентилятор видеокарты. Интересно, что в описании продукта упоминается возможность вращения вентилятора, хотя на фотографиях отсутствует источник питания. Возможно, создатели рассчитывают на эффект вращения от движения воздуха при ходьбе, что добавляет аксессуару динамичности.

Сумки из видеокарт: последний модный тренд

Для тех, кто готов к более серьезным инвестициям в свой имидж, предлагается сумочка на базе Nvidia H100 "Hopper" по цене 65 536 долларов. К сожалению, изображения этой модели пока недоступны, что только подогревает интерес потенциальных покупателей.

Владелец GPUpurse.com подчеркивает эксклюзивность своей продукции, заявляя о ручном изготовлении и ограниченных тиражах. Например, сумочка GT 730 выпущена лимитированной серией, и планируется сборка лишь около десяти дополнительных экземпляров.

Этот необычный проект вызывает множество вопросов. Является ли GPUpurse.com серьезным бизнес-проектом или искусной пародией на индустрию моды? Независимо от ответа, идея трансформации устаревшей электроники в модные аксессуары заставляет задуматься о потенциале креативной переработки технологических отходов.

Для энтузиастов, вдохновленных этой идеей, но не готовых к таким затратам, всегда остается возможность создания подобных аксессуаров своими руками. Это может стать интересным DIY-проектом, сочетающим технические навыки с творческим подходом.

В заключение стоит отметить, что появление таких необычных продуктов демонстрирует, как технологии могут влиять на мир моды и искусства, создавая новые формы самовыражения и переосмысливая понятие ценности в современном обществе.

#игровая видеокарта #nvidia gt 730 #nvidia h100 &quot;hopper&quot; #сумка-видеокарта
Источник: pcgamer.com
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