Broadcom не удовлетворена результатами первых испытаний пластин Intel 18A.

Светлое будущее компании Intel теперь под угрозой из-за возникших сложностей с новым техпроцессом 18A, который должен был стать краеугольным камнем стратегии возрождения компании под руководством Пэта Гелсингера. Новый перспективный техпроцесс, запланированный на 2025 год, был призван вернуть Intel лидерство в производстве микрочипов, обогнав главного конкурента — компанию TSMC. Сам Гелсингер неоднократно заявлял, что ставит на карту всё будущее Intel, делая ставку на успех 18A.

Однако последние новости от Reuters не внушают оптимизма. Согласно новой статье информагентства, компания Broadcom, проводившая тестовые испытания 18A, столкнулась с серьёзными проблемами. Первые партии пластин, изготовленные компанией Intel по новой технологии, не прошли проверку качества. Хотя Broadcom официально не объявляла о планах использовать техпроцесс 18A для своих новых процессоров, эти тесты, вероятно, были частью предварительной оценки потенциала технологии.

Результаты испытаний, по всей видимости, указывают на низкий процент выхода годных чипов и высокую частоту дефектов на пластинах. Это ставит под сомнение готовность компании Intel к массовому производству чипов по техпроцессу 18A в заявленные сроки. Компания планировала начать использовать новый техпроцесс для собственных нужд в конце текущего года, а в следующем году — открыть доступ к нему сторонним заказчикам.

План развития Intel Foundry

Несмотря на то, что Intel имеет запас времени для доработки технологии, любые задержки или проблемы с качеством могут иметь катастрофические последствия. Компания уже столкнулась с финансовыми трудностями, о чем свидетельствуют неутешительные результаты второго квартала и объявленная масштабная реструктуризация, включающая сокращение персонала и избавление от нерентабельных активов.

Ситуация осложняется тем, что Intel уже заключила ряд важных контрактов на производство чипов по техпроцессу 18A. Любые проблемы с его внедрением могут подорвать доверие партнеров и инвесторов. Более того, существует риск исключения акций Intel из престижного индекса Dow Jones Industrial Average, что нанесло бы серьезный удар по репутации компании.

Однако, даже несмотря на текущие трудности, рано списывать Intel со счетов. У компании богатый опыт преодоления технологических вызовов, и она по-прежнему остается одним из ключевых игроков на рынке полупроводников. Тем не менее, ближайшие месяцы станут решающими для будущего Intel и ее амбициозного проекта 18A.

Индустрия с нетерпением ждет официальных комментариев от Intel и дальнейших новостей о развитии ситуации. От успеха техпроцесса 18A может зависеть не только судьба отдельной компании, но и баланс сил на глобальном рынке полупроводниковых технологий.