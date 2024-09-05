Количество солнечных пятен на поверхности звезды более чем в два раза превышает прогнозы исследователей для максимума 25 солнечного цикла.

Если вы посмотрите на Солнце через телескоп с защитным фильтром, то вы обнаружите на его огненном диске множество темных пятен. Эти загадочные образования, именуемые солнечными пятнами, в настоящее время достигли беспрецедентной численности. По мнению астрономов, нынешний пик солнечной активности оказался настолько интенсивным, что побил все предыдущие рекорды за последние два с лишним десятилетия. Такая необычная активность свидетельствует о том, что наше светило вступает в новую фазу своего звездного цикла, которая обещает быть еще более бурной, чем предполагалось ранее.

Ключевым индикатором солнечной активности служат солнечные пятна – темные области на поверхности нашего светила, видимые даже через любительский телескоп с надлежащей защитой. В августе 2024 года среднесуточное число этих пятен достигло ошеломляющей отметки в 215,5, более чем вдвое превысив предсказания экспертов и установив новый рекорд за последние 23 года. Пиковым днем стало 8 августа, когда на Солнце насчитали 337 пятен – цифра, которая еще недавно казалась невероятной.

Чтобы понять значимость этих цифр, стоит обратиться к истории. 24-й солнечный цикл, предшествовавший текущему, отличался необычайно низкой активностью, став самым "спокойным" за 90 лет. Основываясь на этих данных, международная группа экспертов, созванная ведущими космическими агентствами, включая NOAA и NASA, предсказала умеренную активность и для 25-го цикла. Ожидалось, что среднемесячное число солнечных пятен не превысит сотни – уровень, наблюдавшийся в 2014 году.

Однако реальность оказалась совершенно иной. Уже к началу 2022 года количество солнечных пятен начало стремительно расти, побив восьмилетний рекорд к концу того же года. К июню 2024 года показатели превзошли пиковые значения предыдущего цикла, а августовские данные и вовсе заставили ученых признать ошибочность их прогнозов.

График, показывающий соотношение прогнозируемого и фактического количества солнечных пятен для 25-го солнечного цикла. Источник: SWPC

Солнечная активность – это не просто абстрактные цифры. Она напрямую влияет на космическую погоду, которая, в свою очередь, воздействует на нашу планету. Период максимальной активности, или солнечный максимум, характеризуется не только увеличением числа солнечных пятен, но и более частыми солнечными вспышками, корональными выбросами массы и другими явлениями. Эти процессы могут вызывать геомагнитные бури на Земле, приводя к сбоям в работе спутников, перебоям в радиосвязи и появлению красочных полярных сияний.

Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) при NOAA, признав неточность прежних прогнозов, уже выпустил обновленные данные. В своем заявлении организация подчеркнула необходимость более надежных методов прогнозирования для точной оценки потенциальных рисков, связанных с космической погодой.

Неожиданно высокая солнечная активность не только ставит перед учеными новые вызовы, но и открывает уникальные возможности для исследований. Недавние открытия, например, о роли неравномерного гамма-излучения Солнца в формировании космической погоды, могут значительно улучшить наше понимание солнечно-земных связей.

Текущая ситуация наглядно демонстрирует, насколько сложным и непредсказуемым может быть поведение нашего светила. Несмотря на десятилетия наблюдений и исследований, Солнце продолжает удивлять ученых, подчеркивая необходимость дальнейшего изучения и совершенствования методов прогнозирования.

Для обычных людей эти научные открытия могут казаться далекими от повседневной жизни. Однако стоит помнить, что солнечная активность влияет на многие аспекты современной технологической цивилизации – от работы GPS-систем до стабильности энергосетей. Поэтому точное понимание и прогнозирование солнечных циклов имеет не только научное, но и практическое значение для всего человечества.

В заключение стоит отметить, что нынешний солнечный максимум предоставляет уникальную возможность для научного сообщества переосмыслить существующие теории и модели солнечной активности. Это может привести к значительному прогрессу в области гелиофизики и смежных дисциплин, открывая новые горизонты в изучении нашей ближайшей звезды и ее влияния на Землю.