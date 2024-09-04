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Fantoci
Intel выпустила новые процессоры Core Ultra 200V серии Lunar Lake для ИИ-компьютеров
Это первые процессоры Intel, изготовленные по технологии TSMC, и со встроенной памятью.

Компания Intel сделала значительный шаг вперед в развитии технологий искусственного интеллекта для персональных компьютеров, представив на конференции IFA 2024 в Берлине свою новую архитектуру процессоров Lunar Lake. Представители компании Intel сообщили, что эти инновационные чипы разработаны специально для тонких и легких ноутбуков. По сравнению со своими предшественниками они могут похвастаться невероятным приростом производительности и энергоэффективности.

Ключевые особенности Lunar Lake:

  1. Произведены на мощностях TSMC. Впервые за свою историю Intel доверила изготовление вычислительного ядра стороннему производителю, используя передовой 3-нм техпроцесс TSMC.
  2. Встроенная память. Следуя успешному примеру компании Apple, процессоры Lunar Lake оснащены интегрированной памятью LPDDR5.
  3. Новая архитектура ядер. Представлены высокопроизводительные ядра Lion Cove и энергоэффективные Skymont, обещающие существенный прирост производительности.
  4. Усовершенствованная графика. Внедрена графическая архитектура Battlemage второго поколения, нацеленная на конкуренцию с дискретными решениями в сегменте тонких и легких ноутбуков.
  5. Ориентация на искусственный интеллект. Встроенный нейропроцессор (NPU) с производительностью до 48 TOPS позволяет эффективно выполнять задачи, связанные с искусственным интеллектом.

Intel позиционирует Lunar Lake как перспективный процессор с поддержкой DP 2.1 и HDMI 2.1, а также PCIe 5 для твердотельных накопителей.

Новая линейка Lunar Lake представлена девятью моделями процессоров Core Ultra 5, 7 и 9. Все они изготовлены по схеме 4+4 (четыре производительных и четыре энергоэффективных ядра) и имеют TDP не более 37 Вт. Различия между моделями заключаются в тактовых частотах, объеме встроенной памяти (16 или 32 ГБ) и производительности графического и нейронного блоков.

Флагманская модель Core Ultra 9 288V может похвастаться максимальной тактовой частотой 5,1 ГГц, полноценным графическим процессором Xe2, NPU мощностью 48 TOPS и 32 ГБ быстрой памяти LPDDR5 8533 МТ/с. При этом минимальное энергопотребление составляет всего 17 Вт, что открывает новые горизонты для создания мощных и одновременно энергоэффективных ноутбуков.

Изменения между процессорами незначительны из-за невероятно узкого диапазона энергопотребления, с которым они работают. Источник: Intel

Компания Intel заявила о существенном превосходстве Lunar Lake над конкурентами:

  • 1,2-кратное преимущество по энергоэффективности по сравнению с Arm-процессорами Qualcomm Snapdragon X Elite/Pro
  • 2,29-кратный прирост производительности на ватт относительно предыдущего поколения Meteor Lake
  • Превосходство над AMD Zen 5 по ряду ключевых показателей

Особое внимание уделено графической подсистеме: по заявлениям Intel, GPU в Lunar Lake на 68% мощнее решения Qualcomm и на 16% превосходит графику в топовых мобильных процессорах AMD Ryzen AI. Компания даже продемонстрировала работу AAA-игры с трассировкой лучей на частоте 60 кадров в секунду, что выглядит впечатляюще для интегрированного решения.

В контексте растущего интереса к ИИ-вычислениям, производительность NPU в 48 TOPS выглядит конкурентоспособно, превышая требования Microsoft для сертификации компьютеров Copilot+ PC (40 TOPS). Это открывает новые возможности для разработчиков и пользователей в области ИИ-приложений на персональных компьютерах.

Архитектура Lunar Lake также предусматривает поддержку современных интерфейсов, включая DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и PCIe 5.0 для SSD-накопителей, что обеспечивает совместимость с передовыми периферийными устройствами и высокоскоростными системами хранения данных.

Ожидается, что первые устройства на базе процессоров Lunar Lake появятся на рынке в ближайшее время. Эксперты и энтузиасты с нетерпением ждут возможности протестировать новинки в реальных условиях, чтобы оценить, насколько заявления Intel соответствуют действительности.

Важно отметить, что успех Lunar Lake может стать поворотным моментом для Intel, демонстрируя способность компании к инновациям и адаптации в быстро меняющемся технологическом ландшафте. Если заявленные характеристики подтвердятся на практике, это может существенно усилить позиции Intel на рынке мобильных процессоров и создать серьезную конкуренцию как для традиционных соперников вроде AMD, так и для новых игроков, таких как Qualcomm с их Arm-решениями.

В перспективе технологии, отработанные в Lunar Lake, найдут применение и в настольных процессорах Intel следующего поколения под кодовым названием Arrow Lake, анонс которых ожидается осенью. Это обещает вывести производительность и энергоэффективность персональных компьютеров на качественно новый уровень, открывая путь к более мощным, экономичным и интеллектуальным вычислительным системам.

#intel #искусственный интеллект #lunar lake #core ultra #core ultra 200v #core ultra 9 288v
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