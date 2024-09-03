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Fantoci
Самая популярная в мире операционная система продолжает терять долю рынка в пользу Windows 11
Прошло почти три года с момента выхода Windows 11, но большинство пользователей до сих пор не перешли на новую версию.

Операционная система Windows 11 так и не смогла вытеснить свою предшественницу Windows 10 c лидирующих позиций, даже несмотря на активную маркетинговую кампанию Microsoft. Однако аналитики зафиксировали небольшие сдвиги на технологическом рынке, новейшая операционная система Microsoft начала постепенно увеличивать свою долю на домашних персональных компьютерах. Этот процесс происходит на фоне приближающегося срока прекращения поддержки Windows 10, намеченного на октябрь 2025 года.

По данным аналитической компании Statcounter, в августе 2024 года доля Windows 11 достигла 31,63%, показав небольшой рост по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время, Windows 10 по-прежнему доминирует на рынке с долей 64,14%, хотя и демонстрирует стабильную тенденцию к снижению.

Несмотря на то, что Windows 11 была выпущена почти три года назад, многие пользователи и организации не спешат с переходом на новую версию. Причины такой осторожности разнообразны и заслуживают отдельного внимания.

Одним из главных препятствий для массового перехода на Windows 11 стали жёсткие требования к аппаратному обеспечению. Многие компьютеры, вполне способные работать на новой ОС, оказались формально несовместимыми из-за этих ограничений. Это вызвало недовольство пользователей и затормозило процесс обновления.

Другой фактор – отсутствие явных преимуществ Windows 11 перед предшественницей. Новая версия, безусловно, имеет ряд улучшений, но они не настолько революционны, чтобы мотивировать массовый переход. Microsoft делает ставку на интеграцию искусственного интеллекта, однако многие компании пока скептически относятся к этим нововведениям, опасаясь проблем с безопасностью данных и непреднамеренным раскрытием конфиденциальной информации.

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Важно отметить, что некоторые потенциально полезные функции Windows 11, такие как Windows Recall, были отложены из-за опасений по поводу конфиденциальности. Это показывает, насколько серьёзно Microsoft относится к вопросам безопасности, но также замедляет процесс внедрения новой ОС.

Если сравнивать текущую ситуацию с предыдущим переходом от Windows 7 к Windows 10, то новая версия явно отстаёт. На аналогичном этапе жизненного цикла Windows 10 уже занимала 47,25% рынка, значительно опережая Windows 7 с её 39,06%. Это говорит о том, что Microsoft столкнулась с более серьёзными вызовами при продвижении Windows 11.

Однако не всё так уж и плохо складывается для Microsoft. Недавнее исследование показало, что большинство современных компьютеров технически способны работать с Windows 11. Это означает, что потенциал для роста есть, и многое будет зависеть от того, как Microsoft будет решать существующие проблемы и улучшать свой продукт.

По мере приближения даты прекращения поддержки Windows 10 можно ожидать усиления миграции на новую версию. Однако темпы этого процесса будут зависеть от множества факторов, включая улучшение функциональности Windows 11, решение проблем с совместимостью и общую готовность пользователей к переменам.

В заключение стоит отметить, что ситуация на рынке операционных систем остаётся динамичной, и Microsoft предстоит приложить немало усилий, чтобы убедить пользователей в преимуществах Windows 11. Будущее покажет, удастся ли новой версии повторить успех своей предшественницы или ей придётся довольствоваться более скромной долей рынка.

#microsoft #windows 10 #windows 11
Источник: theregister.com
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