Примечательно, что параллельно с падением цен, производительность процессоров AMD продолжает расти благодаря регулярным обновлениям операционной системы Windows 11.

Не прошло и месяца с момента выхода новых настольных процессоров AMD, как стоимость топовых Ryzen 9 9950X и 9900X на архитектуре Zen 5 уменьшилась более чем на десять процентов. Это однозначно приятная новость для энтузиастов и геймеров, которые всегда в поиске лучшего соотношения цены и производительности.

Презентация новой линейки процессоров от AMD состоялась в первой половине августа, но уже сейчас мы наблюдаем существенное падение цен. По имеющимся данным, некоторые модели подешевели почти на 12%. Такое развитие событий особенно выгодно для тех пользователей, кто раздумывал над обновлением своего устаревшего оборудования, но не решался из-за высокой стоимости новинок.

Важно отметить, что помимо снижения цен, владельцы процессоров Ryzen могут рассчитывать на дополнительное повышение производительности благодаря обновлениям операционной системы Windows 11. Это своего рода бонус, который позволяет получить еще больше мощности без дополнительных затрат.

Конкретные примеры снижения цен впечатляют. Так, флагманская модель Ryzen 9 9950X стала дешевле примерно на 30 долларов. Еще более заметно подешевел Ryzen 9900X – его цена упала на 12%, что в денежном выражении составляет целых 60 долларов. Даже модель среднего уровня Ryzen 7 9700X теперь стоит на 10 долларов меньше.

Эксперты предполагают, что тенденция к снижению цен сохранится в преддверии выхода специализированных игровых процессоров серии Ryzen 9000X3D. Ожидается, что эти процессоры, оптимизированные для максимальной производительности в играх, будут представлены публике на выставке потребительской электроники CES 2025, которая традиционно проходит в январе.

Такая ценовая политика AMD может существенно повлиять на расстановку сил на рынке процессоров, предоставляя пользователям более широкий выбор и лучшие возможности для апгрейда своих систем.