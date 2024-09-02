Подробности о технических характеристиках новинки Huawei пока держатся в секрете, однако уже известно, что аппарат оснащен передовой камерой с характерным круглым дизайном и мощным процессором семейства Kirin.

Китайский технологический гигант Huawei официально подтвердил дату презентации своего нового флагмана – смартфона с тройным складным экраном. Мероприятие состоится 9 сентября в 14:30 по местному времени и станет прямым вызовом Apple, которая традиционно представляет свои новые iPhone в начале осени.

Выбор даты презентации Huawei явно не случаен. Компания решила напрямую конкурировать с Apple на мировой арене, стремясь привлечь внимание как китайских, так и мировых потребителей. Совпадение дат презентаций двух крупнейших технологических компаний обещает стать одним из самых обсуждаемых событий в мире мобильных технологий. Ранее Huawei умело подогревала интерес публики к новинке, "случайно" допуская утечку фотографий устройства в сеть.

Подробности о технических характеристиках нового смартфона Huawei пока держатся в строгой секретности. Однако, судя по утечкам, устройство получит инновационную систему складывания экрана, которая позволит ему превращаться в планшет или компактный смартфон в зависимости от потребностей пользователя. Кроме того, ожидается, что новинка будет оснащена мощным процессором собственной разработки Kirin и высококачественной камерой. Также ходят слухи, что Huawei может использовать 5-нм процессор Kirin 9100, по производительности сопоставимый с чипом Snapdragon 8 Gen 1.

Пару недель назад появилось первое изображение тройного складного смартфона в руках генерального директора Huawei Ричарда Ю.

В заключение можно с уверенностью сказать, что рынок складных смартфонов активно развивается, и Huawei стремится занять в нем лидирующие позиции. Новый смартфон компании станет серьезным конкурентом для уже существующих моделей других производителей и, возможно, задаст новые тренды в отрасли.