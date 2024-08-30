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Fantoci
OpenAI: число пользователей ChatGPT увеличилось более чем в два раза с 2023 года
Такой резкий рост пользовательской базы стал возможен благодаря широкому внедрению ChatGPT в крупнейших технологических компаниях.

Искусственный интеллект продолжает свое стремительное развитие, и ярчайшим тому подтверждением служит невероятный рост популярности ChatGPT, разработанного компанией OpenAI. За короткий промежуток времени этот чат-бот сумел завоевать сердца миллионов пользователей по всему миру, став одним из самых востребованных инструментов в области искусственного интеллекта. Согласно последнему официальному отчету компании, количество активных пользователей этого инновационного чат-бота удвоилось по сравнению с прошлым годом.

Большая языковая ИИ-модель ChatGPT, запущенная в ноябре 2022 года, произвела настоящий фурор в сфере ИИ-технологий. За первые два месяца после релиза чат-бот привлек более 100 миллионов ежемесячных пользователей, установив беспрецедентный рекорд скорости роста для потребительских приложений. В настоящее время, спустя полтора года, OpenAI с гордостью заявляет о преодолении отметки в 200 миллионов еженедельно активных пользователей.

Столь впечатляющий рост можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, ChatGPT стал настоящим катализатором интереса к ИИ-технологиям среди широкой публики. Во-вторых, крупный бизнес начал активно внедрять этот инновационный инструмент в свои рабочие процессы — многие компании из списка Fortune 500 уже оценили преимущества использования ChatGPT.

Отдельного внимания заслуживает выпуск GPT-4 — новой версии языковой модели, лежащей в основе ChatGPT. Это обновление вызвало рекордный всплеск интереса к сервису, что отразилось как на количестве загрузок, так и на доходах компании.

Однако стоит отметить, что бурный рост популярности ИИ-технологий имеет и обратную сторону. На рынке появилось множество продуктов, которые лишь имитируют использование ИИ, пытаясь воспользоваться ажиотажем вокруг этой темы. Это создает определенные трудности для потребителей, которым становится все сложнее отличить действительно инновационные решения от маркетинговых уловок.

Тем не менее, успех ChatGPT демонстрирует огромный потенциал искусственного интеллекта в решении разнообразных задач — от повседневных до сложных бизнес-процессов. По мере развития технологий можно ожидать появления еще более совершенных ИИ-инструментов, которые продолжат менять наш подход к работе и коммуникации.

В заключение стоит подчеркнуть, что очевидный прогресс OpenAI не только укрепляют позиции компании как лидера в сфере ИИ, но и стимулируют дальнейшие инновации в этой области. Будущее искусственного интеллекта выглядит многообещающим, и мы, несомненно, станем свидетелями еще множества прорывов в ближайшие годы.

#искусственный интеллект #chatgpt #openai #gpt-4 #gpt-4o #gpt-4o mini
Источник: windowscentral.com
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