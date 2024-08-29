Инженеры компании MSI раскрыли весь потенциал процессоров Zen 5.

Компания MSI, известный производитель компьютерного оборудования, представила инновационное решение для владельцев процессоров AMD Ryzen 9600X и 9700X. Новая прошивка BIOS позволяет увеличить тепловой пакет (TDP) новых процессоров с базовых 65 Вт до 105 Вт, что потенциально может существенно повысить их производительность.

Когда AMD выпустила свои шести- и восьмиядерные процессоры семейства Zen 5 Ryzen 9000, многие эксперты отметили их пониженное энергопотребление по сравнению с предшественниками на архитектуре Zen 4. Этот шаг в сторону энергоэффективности был воспринят положительно на фоне общей тенденции к увеличению TDP ради повышения мощности. Однако теперь, похоже, AMD решила пересмотреть свою стратегию.

Согласно информации, опубликованной пользователем @kuroberumo в Twitter, компания MSI первой среди производителей материнских плат предложила опцию увеличения TDP до 105 Вт для процессоров Ryzen 9600X и 9700X. Эта функция доступна в новой версии BIOS для материнских плат 600 серии. На данный момент это эксклюзивное решение MSI, но есть вероятность, что AMD в скором времени сделает эту опцию доступной и для других производителей.

Предварительные тесты показывают значительный прирост производительности при использовании повышенного TDP. Так, в бенчмарке Cinebench R23 восьмиядерный Ryzen 9700X продемонстрировал увеличение многопоточной производительности на 13% только за счет активации этой опции в BIOS. Такой результат впечатляет, учитывая простоту внесенных изменений.

Стоит отметить, что это не единственное улучшение, которое может ожидать владельцев процессоров Ryzen. Недавнее обновление Windows также обещает повысить производительность процессоров от AMD, что в сочетании с новыми возможностями настройки TDP может значительно улучшить пользовательский опыт.

Эти неожиданные бесплатные обновления могут изменить мнение экспертов о процессорах Ryzen 9600X и 9700X, которые на старте продаж в начале августа не оправдали ожиданий многих пользователей и экспертов. Ситуация, когда производитель предлагает существенные улучшения вскоре после выхода продукта, довольно необычна для полупроводниковой индустрии и может стать уникальным прецедентом.

Однако для геймеров, ориентированных на максимальную производительность, главным событием все еще остается ожидание выхода версий процессоров Zen 5 с технологией V-Cache. Эти модели, предположительно, появятся на рынке в конце этого года или начале 2025 года и обещают стать настоящим прорывом в игровой производительности.

В целом, новые возможности настройки TDP для процессоров Ryzen 9000 демонстрируют гибкость подхода AMD к разработке и поддержке своих продуктов. Это может стать важным фактором в конкурентной борьбе на рынке процессоров, где каждое преимущество имеет значение.