Ярко-розовый корпус, узнаваемый логотип и даже клавиатура – все напоминает культовую игрушку.

Компания HMD Global представила стильный и функциональный телефон-раскладушку, созданный в сотрудничестве с легендарным брендом Barbie. Новинка, получившая название HMD Barbie, сочетает в себе классический дизайн и современные технологии, предлагая пользователям приятную альтернативу привычным смартфонам.

Изюминкой гаджета стало "зеркальце" на внешней стороне, в которое встроен дополнительный экран диагональю 1,77 дюйма. На нем отображаются время, дата и уведомления о входящих звонках. Основной дисплей имеет диагональ 2,8 дюйма.

Интерфейс телефона полностью выдержан в стилистике Барби: все иконки и элементы оформлены в розовых тонах. Примечательно, что разработчики намеренно отказались от установки всех браузеров, мессенджеров, соцсетей и других отвлекающих приложений. Это решение призвано помочь пользователям меньше погружаться в виртуальный мир, оставаясь при этом на связи.

Для развлечения в телефон встроена классическая игра "Змейка", но в тематическом оформлении Малибу. Устройство работает на базе процессора Unisoc T107 ARM и имеет 64 Мегабайта оперативной и 128 МБ встроенной памяти. Есть возможность расширения хранилища с помощью microSD-карт до 32 ГБ.

Батарея емкостью 1490 мАч обеспечивает до 9 часов беспрерывного общения и заряжается через современный порт USB-C. Приятным бонусом является возможность легкой замены батареи, которая, конечно же, тоже розового цвета.

Среди других особенностей телефона - FM-радио, MP3-плеер и поддержка двух SIM-карт. Камера с разрешением 0,3 МП дополнена светодиодной вспышкой.

Новинка уже доступна для заказа на официальном сайте HMD Global по цене 130 евро (около 13 000 рублей). Телефон поставляется в оригинальной упаковке, напоминающей шкатулку для драгоценностей. В комплект входят дополнительные аксессуары для кастомизации: наклейки, две сменные задние панели и ремешок с декоративными бусинами.

Этот необычный гаджет - отличный выбор для тех, кто хочет выделиться из толпы и окунуться в атмосферу беззаботного мира Барби, не теряя при этом связи с реальностью.