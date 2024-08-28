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Fantoci
Обновление Windows 11 24H2 значительно повышает игровую производительность процессоров AMD Ryzen
AMD пообещала повысить производительность своих новых процессоров Ryzen 9000 в играх, и, похоже, сдержала слово.

Процессоры AMD Ryzen, особенно последнего поколения Zen 5, еще не раскрывали весь свой потенциал в играх. Однако ситуация кардинально изменилась с выходом обновления Windows 11 24H2. Новые системные функции, включенные в это обновление, позволили значительно повысить производительность процессоров AMD Ryzen в игровых приложениях.

Месяц назад компания AMD представила свою новую линейку процессоров Zen 5 серии Ryzen 9000. Эти чипы вызвали большой интерес, особенно на фоне проблем, с которыми столкнулась компания Intel при разработке своих процессоров Raptor Lake. Однако вскоре после выхода новинки пользователи обнаружили, что реальная производительность устройств не соответствует заявленным характеристикам.

AMD отреагировала на критику, пообещав, что грядущее обновление Windows 11 раскроет истинный потенциал их процессоров. Многие отнеслись к этому заявлению скептически, однако последние тесты показывают, что компания не преувеличивала.

Согласно последнему исследованию, большинство пользователей Windows 11 сейчас работают с версией 23H2. Однако некоторые устройства, оснащенные новейшими процессорами Qualcomm и системой Copilot+, уже получили доступ к версии 24H2. Эта версия также доступна участникам программы Windows Insider для тестирования на обычных системах.

Результаты ранних тестов версии 24H2 откровенно удивили экспертов. Новый процессор Ryzen 7 9700X показал значительное увеличение производительности в играх - области, где традиционно доминировали специальные процессоры с 3D-кэшем. Популярный YouTube-канал Hardware Unboxed провел серию тестов, которые продемонстрировали среднее увеличение производительности на 10%, а в некоторых играх - даже на 20-30%.


Интересно, что улучшения коснулись не только новейших процессоров серии Ryzen 9000. Тесты показали аналогичный прирост производительности и для более старых моделей, таких как Zen 4 Ryzen 7 7700X. Отдельное исследование, проведенное KitGuru для игрового процессора Ryzen 7 7800X3D, также выявило заметное повышение эффективности после установки обновления 24H2.

AMD объяснила, что при тестировании своих процессоров компания использует специальный режим Super Admin в Windows. Этот режим открывает доступ к расширенным функциям, таким как улучшенное предсказание переходов или ветвлений (Branch Prediction), что особенно выгодно для архитектуры Zen, и в частности для Zen 5. Однако тесты показали, что даже более ранние версии архитектуры Zen, включая Zen 3, получают значительный прирост производительности.

Данная ситуация вызывает смешанные чувства. С одной стороны, пользователи получают неожиданное повышение производительности своих устройств без дополнительных затрат. С другой стороны, возникает вопрос, почему флагманские процессоры AMD работали на 10% ниже своего потенциала в течение длительного времени.

Важно отметить, что пользователям не придется самостоятельно настраивать Windows для активации функций Super Admin. Обновление Windows 11 24H2 будет автоматически распространено до конца текущего года. Для нетерпеливых энтузиастов есть возможность присоединиться к программе Windows Insider и получить доступ к обновлению раньше. Однако следует помнить, что тестовые версии операционной системы могут быть нестабильными, о чем предупреждает сама Microsoft.

Последнее обновление Windows 11 24H2 знаменует важный этап в развитии взаимодействия между аппаратным и программным обеспечением. Оно демонстрирует, как оптимизация операционной системы может значительно повлиять на производительность процессоров, открывая новые возможности для пользователей и разработчиков игр.

#amd #windows 11 #windows 11 24h2 #amd ryzen 9000 #amd zen 5
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