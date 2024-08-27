Недавно обнаруженные следы динозавров на этих двух континентах подтверждают существование древнего сухопутного моста.

Новое палеонтологическое исследование предоставило убедительные доказательства существования древнего сухопутного моста между Южной Америкой и Африкой. Ученые из США и Бразилии обнаружили идентичные следы динозавров на обоих континентах, что подтверждает давнюю гипотезу об одном древнем суперконтиненте в южном полушарии.

Группа исследователей, возглавляемая палеонтологами из Южного методистского университета (SMU) в Техасе, провела тщательный анализ следов динозавров, найденных в бразильском бассейне Суса и камерунском бассейне Кум. Несмотря на то, что сегодня эти места разделены Атлантическим океаном, в раннемеловой период они были частью единого суперконтинента Гондвана.

Гондвана, образовавшаяся около 600 миллионов лет назад, начала распадаться примерно 180 миллионов лет назад. Однако процесс разделения был постепенным, и некоторые участки суши оставались соединенными еще долгое время. Одним из таких "мостов" был узкий перешеек между северо-восточной Бразилией и современным побережьем Камеруна.

Палеонтолог Луис Джейкобс из SMU поясняет: "Этот узкий участок суши служил коридором для миграции различных видов животных между формирующимися континентами". Именно благодаря этому коридору теропод - представитель группы двуногих хищных динозавров - смог оставить свои следы на обоих континентах.

Исследователи обнаружили десятки отпечатков лап теропода как в Бразилии, так и в Камеруне. Несмотря на огромное расстояние между находками (более 3700 миль), тщательный анализ показал, что эти следы принадлежат одному и тому же виду динозавров.

"Мы провели комплексное сравнение найденных следов", - рассказывает Джейкобс. "Они оказались идентичны по возрасту, геологическому контексту и морфологии. Это позволяет с высокой долей уверенности утверждать, что они принадлежат одному виду теропода, обитавшему на обоих континентах".

Тем самым новое исследование имеет огромное значение для понимания эволюции и миграции динозавров в раннемеловой период. Оно не только подтверждает существование сухопутного моста между Южной Америкой и Африкой, но и демонстрирует, как этот мост влиял на распространение видов.

Исследование также подчеркивает важность междисциплинарного подхода в палеонтологии. Сочетание анализа окаменелостей, геологических данных и теории тектоники плит позволило ученым воссоздать картину древнего мира, существовавшего более 100 миллионов лет назад.

Данная находка также открывает новые перспективы для изучения эволюции и биогеографии динозавров. Оно также напоминает нам о том, что облик нашей планеты постоянно меняется, и то, что сегодня кажется непреодолимым барьером, в прошлом могло быть оживленным путем миграции для древних обитателей Земли.