Будущий серверный разъем Intel Xeon будет поистине огромным.

Компания Intel, один из лидеров технологической индустрии, готовится представить новую серверную платформу Xeon под кодовым названием «Oak Stream». Ключевой особенностью этой платформы являются процессоры Diamond Rapids, которые будут устанавливаться в беспрецедентно огромный сокет.

Информация о новой разработке, вероятно, появилась раньше запланированного срока. На сайте Intel была опубликована, а затем быстро удалена, информация о специальном переходнике стоимостью 900 долларов. Этот компонент предназначен для разъема LGA 9324, который имеет почти 10 000 контактных точек. Для сравнения: это в шесть раз больше, чем у современных процессоров для персональных компьютеров, и более чем вдвое превышает количество контактов у нынешних серверных чипов Xeon.

Такое значительное увеличение числа контактов открывает новые возможности для повышения производительности и расширения функциональности серверных систем. Ожидается, что Diamond Rapids сможет поддерживать до 16 каналов оперативной памяти и интерфейс PCIe 6.0, что существенно увеличит пропускную способность и возможности ввода-вывода.

По предварительным данным, Diamond Rapids будет изготавливаться по технологии Intel 14A. Это указывает на то, что выход новой серверной архитектуры на рынок состоится не ранее 2026 года. Новые чипы станут преемниками семейства процессоров Clearwater Forest, которые, в свою очередь, придут на смену текущему поколению Sierra Forest и Granite Rapids.

Важно отметить, что Intel планомерно увеличивает размеры своих серверных процессоров. Например, разъем LGA 9324 для Diamond Rapids превосходит по размерам не только нынешние решения, но и будущую платформу Birch Stream с разъемом LGA 7529, предназначенную для 288-ядерных чипов Sierra Forest и 120-ядерных Granite Rapids.

Такой технологический прогресс неизбежно приведет к обострению конкуренции на рынке серверных процессоров. Основным соперником Intel в этом сегменте является компания AMD, которая также не стоит на месте. К моменту выхода Diamond Rapids AMD планирует представить процессоры архитектуры Zen 6 под кодовым названием Venice. Ожидается, что эти чипы также будут отличаться увеличенным количеством ядер и расширенными возможностями.

Подводя итог, можно сказать, что индустрия серверных технологий стоит на пороге значительных изменений. Новые разработки Intel, в частности платформа Oak Stream с процессорами Diamond Rapids, обещают вывести производительность и функциональность серверных систем на качественно новый уровень. Это, несомненно, окажет влияние на развитие облачных вычислений, искусственного интеллекта и других передовых технологий, требующих мощных вычислительных ресурсов.