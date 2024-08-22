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Fantoci
SK Hynix разрабатывает память HBM нового поколения с 30-кратным увеличением производительности
Хотя точные сроки появления этой загадочной памяти пока не ясны, но SK Hynix определенно возлагает на нее большие надежды.

Последние два года рынок высокоскоростной памяти HBM переживает беспрецедентный рост, напрямую связанный с бумом технологий искусственного интеллекта. Ведущие производители ускорителей для ИИ-вычислений повсеместно используют HBM, что стимулирует колоссальные инвестиции в исследования и разработку новых поколений памяти.

В связи с такой благоприятной обстановкой южнокорейский гигант SK Hynix анонсировал амбициозный проект, способный кардинально изменить индустрию высокоскоростной памяти. На недавнем форуме SK Icheon 2024 вице-президент компании Рю Сон-су заявил о разработке HBM нового поколения, которая позволит увеличить производительность вычислительных систем в 20-30 раз по сравнению с текущими стандартами.

Несмотря на отсутствие конкретных сроков реализации, заявление SK Hynix вызвало резонанс в индустрии. Эксперты предполагают, что столь революционный продукт может появиться не ранее, чем через несколько поколений HBM памяти. Тем не менее уже давно ходили слухи о том, что южнокорейская компания работает над инновационной концепцией интеграции HBM и логических схем непосредственно на процессоре, что может открыть новые горизонты производительности.

В ближайшей перспективе индустрия искусственного интеллекта готовится к переходу на HBM3e. Этот стандарт будет использоваться в грядущих продуктах, таких как ускорители Nvidia Blackwell и AMD MI325X второго поколения. Далее ожидается появление HBM4 и HBM4e, что оставляет открытым вопрос о месте сверхпроизводительной памяти SK Hynix в этой эволюционной цепочке.

Технологические компании будут переходить на HBM3e в будущих продуктах, таких как Nvidia Blackwell и семейство ускорителей AMD MI325X второго поколения.

Рю Сон-су также затронул тему устойчивости спроса на ИИ-технологии. По его мнению, даже если ажиотаж вокруг ИИ схлынет, подобно недавнему увлечению метавселенными, потребность в высокопроизводительной памяти останется неизменной. Это связано с тем, что HBM используется в широком спектре приложений, выходящих за рамки генеративного искусственного интеллекта.

Особое внимание SK Hynix уделяет сотрудничеству с ведущими технологическими компаниями, известными как "Великолепная семерка": Apple, Microsoft, Google Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta и Tesla. Их масштабные ИИ-проекты и внушительные бюджеты стимулируют SK Hynix к интенсивной работе над инновационными решениями в области памяти.

Стратегия SK Hynix не ограничивается только технологическими инновациями. Компания стремится к большей независимости в разработке спецификаций полупроводниковой памяти, что позволит ей укрепить свои позиции на рынке и снизить зависимость от конкурентов, таких как Samsung.

Заявленный SK Hynix проект по созданию сверхпроизводительной HBM знаменует собой новый этап в развитии технологий памяти. Если компании удастся реализовать свои амбициозные планы, это может привести к качественному скачку в производительности систем ИИ и других высокопроизводительных вычислительных платформ, открывая новые возможности для решения сложнейших задач в области науки, медицины и промышленности.

#sk hynix #hbm
Источник: businesskorea.co.kr
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