Последние два года рынок высокоскоростной памяти HBM переживает беспрецедентный рост, напрямую связанный с бумом технологий искусственного интеллекта. Ведущие производители ускорителей для ИИ-вычислений повсеместно используют HBM, что стимулирует колоссальные инвестиции в исследования и разработку новых поколений памяти.
В связи с такой благоприятной обстановкой южнокорейский гигант SK Hynix анонсировал амбициозный проект, способный кардинально изменить индустрию высокоскоростной памяти. На недавнем форуме SK Icheon 2024 вице-президент компании Рю Сон-су заявил о разработке HBM нового поколения, которая позволит увеличить производительность вычислительных систем в 20-30 раз по сравнению с текущими стандартами.
Несмотря на отсутствие конкретных сроков реализации, заявление SK Hynix вызвало резонанс в индустрии. Эксперты предполагают, что столь революционный продукт может появиться не ранее, чем через несколько поколений HBM памяти. Тем не менее уже давно ходили слухи о том, что южнокорейская компания работает над инновационной концепцией интеграции HBM и логических схем непосредственно на процессоре, что может открыть новые горизонты производительности.
В ближайшей перспективе индустрия искусственного интеллекта готовится к переходу на HBM3e. Этот стандарт будет использоваться в грядущих продуктах, таких как ускорители Nvidia Blackwell и AMD MI325X второго поколения. Далее ожидается появление HBM4 и HBM4e, что оставляет открытым вопрос о месте сверхпроизводительной памяти SK Hynix в этой эволюционной цепочке.
Рю Сон-су также затронул тему устойчивости спроса на ИИ-технологии. По его мнению, даже если ажиотаж вокруг ИИ схлынет, подобно недавнему увлечению метавселенными, потребность в высокопроизводительной памяти останется неизменной. Это связано с тем, что HBM используется в широком спектре приложений, выходящих за рамки генеративного искусственного интеллекта.
Особое внимание SK Hynix уделяет сотрудничеству с ведущими технологическими компаниями, известными как "Великолепная семерка": Apple, Microsoft, Google Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta и Tesla. Их масштабные ИИ-проекты и внушительные бюджеты стимулируют SK Hynix к интенсивной работе над инновационными решениями в области памяти.
Стратегия SK Hynix не ограничивается только технологическими инновациями. Компания стремится к большей независимости в разработке спецификаций полупроводниковой памяти, что позволит ей укрепить свои позиции на рынке и снизить зависимость от конкурентов, таких как Samsung.
Заявленный SK Hynix проект по созданию сверхпроизводительной HBM знаменует собой новый этап в развитии технологий памяти. Если компании удастся реализовать свои амбициозные планы, это может привести к качественному скачку в производительности систем ИИ и других высокопроизводительных вычислительных платформ, открывая новые возможности для решения сложнейших задач в области науки, медицины и промышленности.