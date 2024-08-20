Акции AMD выросли более чем на 2% на утренних торгах в понедельник благодаря успешной сделке.

В стремительно развивающемся мире искусственного интеллекта компания AMD совершила стратегический ход, направленный на усиление своих позиций. За $4,9 млрд она приобрела ZT Systems — ведущего поставщика инфраструктуры для масштабных вычислений и задач искусственного интеллекта. Данная сделка, включающая как денежные средства, так и акции AMD, свидетельствует о серьезных намерениях компании стать ключевым игроком на рынке искусственного интеллекта.

ZT Systems обладает богатым опытом в создании и оптимизации вычислительных систем для крупнейших облачных провайдеров. Ее технологии позволяют обрабатывать огромные объемы данных, необходимые для обучения и применения моделей искусственного интеллекта. Приобретение этой компании позволит AMD предложить своим клиентам комплексное решение, охватывающее весь спектр потребностей в области ИИ — от аппаратного обеспечения до программного обеспечения и сервисов.

Конкуренция на рынке искусственного интеллекта обостряется с каждым днем. Nvidia, безусловный лидер в этой области, уже предлагает масштабные решения для дата-центров, ориентированные на задачи ИИ. AMD, в свою очередь, стремится не отставать и предлагает собственные инновационные решения. Приобретение ZT Systems позволит AMD не только расширить свой ассортимент продуктов, но и ускорить разработку новых решений для обучения и применения больших языковых моделей и других сложных алгоритмов искусственного интеллекта.

Компания AMD планирует расширить свою продукцию в области искусственного интеллекта до стоечных серверов, возможно, аналогичных показанному здесь корпусу Nvidia NVL72.

Сделка с ZT Systems является частью долгосрочной стратегии AMD, направленной на укрепление ее позиций в области искусственного интеллекта. Компания активно инвестирует в исследования и разработки, сотрудничает с ведущими учеными и стартапами. Все это позволяет AMD создавать инновационные продукты, способные удовлетворить потребности самых требовательных клиентов.

Для индустрии искусственного интеллекта приобретение ZT Systems означает усиление конкуренции и ускорение темпов развития. Появление новых игроков и решений стимулирует инновации и снижает цены на технологии искусственного интеллекта, делая их доступными для более широкого круга компаний и организаций.

Приобретение ZT Systems является смелым шагом AMD, который может привести к значительным изменениям на рынке искусственного интеллекта. Компания демонстрирует свою готовность инвестировать в будущее и конкурировать с ведущими игроками отрасли. Остается лишь ждать, какие новые продукты и решения появятся в результате этой сделки.