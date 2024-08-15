"У нас недостаточно данных, чтобы провести необходимые расчеты", - заявили специалисты НАСА.

В космической отрасли возникла уникальная ситуация, связанная с кораблем Starliner компании Boeing. НАСА оказалось перед сложной дилеммой: вернуть двух астронавтов на Землю на потенциально небезопасном корабле или продлить их пребывание на МКС до следующего года. Это решение должно быть принято в ближайшие недели, учитывая ограниченные ресурсы станции и плотный график предстоящих миссий.

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Проблема возникла из-за неполадок в двигательной системе Starliner. Пять из 28 двигателей системы управления реакцией вышли из строя во время подхода к МКС, что вызвало серьезные опасения относительно безопасности корабля. Инженеры предполагают, что причиной может быть расширение тефлонового уплотнения в клапанах при высоких температурах.

Кен Бауэрсокс, заместитель администратора НАСА по космическим полетам, подчеркнул сложность ситуации: "Мы балансируем между различными рисками. Продление миссии несет свои опасности, но и возвращение на недостаточно проверенном корабле тоже рискованно".

НАСА привлекло дополнительных экспертов для анализа ситуации. Однако, как отметил Расс ДеЛоач из отдела безопасности НАСА, "у нас недостаточно данных для однозначного решения. Здесь требуется взвешенное инженерное суждение".

Существует несколько вариантов развития событий. Астронавты могут вернуться на Starliner, несмотря на риски. В качестве альтернативы, они могут остаться на МКС до прибытия корабля Dragon компании SpaceX. В этом случае их миссия продлится до 8 месяцев вместо запланированных 8 дней.

Ситуация осложняется тем, что программа Starliner уже отстает от графика на четыре года. Этот полет должен был стать ключевым испытанием перед началом регулярных миссий Boeing к МКС. Джо Акаба, глава отряда астронавтов НАСА, заверил, что экипаж Starliner - Бутч Уилмор и Суни Уильямс - осведомлены о рисках и готовы следовать решению наземных специалистов.

Данная ситуация демонстрирует сложность и непредсказуемость космических полетов. Она также поднимает вопросы о надежности новых коммерческих космических кораблей и о балансе между инновациями и безопасностью в космической отрасли.

Каким бы ни было решение НАСА, оно будет иметь далеко идущие последствия не только для текущей миссии, но и для будущего программы коммерческих пилотируемых полетов. Это решение также может повлиять на общественное восприятие космических путешествий и доверие к ним.

В ближайшие недели эксперты НАСА продолжат тщательный анализ всех аспектов ситуации, стремясь найти оптимальное решение, которое обеспечит безопасность астронавтов и сохранит целостность космической программы США.