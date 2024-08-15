На этой неделе в магазине доступны сразу два привлекательных предложения: мрачный 2D-платформер Death's Gambit: Afterlife и щедрый набор для популярной онлайн-игры World of Warships.

Игровой интернет-магазин Epic Games Store продолжает радовать геймеров еженедельными подарками. На этот раз в центре внимания оказались два интересных проекта: захватывающий платформер Death's Gambit: Afterlife и щедрое бонусное дополнение для популярной морской баталии World of Warships.

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Death's Gambit: Afterlife - это уникальное сочетание 2D-платформера и ролевой игры, получившее высокие оценки критиков. Средний балл 81 из 100 на Metacritic говорит сам за себя. Игра порадует не только увлекательным геймплеем, но и демократичными системными требованиями, что делает ее доступной даже для владельцев не самых мощных компьютеров.





Для любителей морских сражений Epic Games приготовил особый сюрприз - бонусный набор "Albany" для World of Warships. Этот комплект, обычно стоящий 25 долларов, включает премиумный крейсер Albany, дополнительный слот в порту и возможность получить еще один корабль, выполнив несложное задание.

Но и это еще не все! Набор "Albany" щедро наполнен различными бонусами: от внушительной суммы игровой валюты до множества сигналов и экономических усилителей. Особого внимания заслуживает возможность выбора одного из четырех исследуемых кораблей IV уровня разных наций и классов после выполнения простой миссии.

Важно отметить, что акция ограничена по времени. У игроков есть возможность добавить эти подарки в свою библиотеку Epic Games до 18:00 по московскому времени 22 августа. Не упустите шанс обогатить свою коллекцию игр без лишних затрат!

Эта раздача является частью долгосрочной стратегии Epic Games по привлечению новых пользователей и удержанию существующей аудитории. Компания регулярно обновляет список бесплатных предложений, чередуя новинки с проверенными временем хитами.

Такая политика не только радует игроков, но и помогает разработчикам расширить аудиторию своих проектов. Это взаимовыгодное сотрудничество между платформой, создателями игр и геймерами продолжает укреплять позиции Epic Games Store на рынке цифровой дистрибуции.

Не забудьте, что для получения бесплатных игр необходимо иметь учетную запись в Epic Games Store. Если у вас еще нет аккаунта, сейчас самое время его создать и присоединиться к миллионам игроков, наслаждающихся щедрыми предложениями от Epic Games.