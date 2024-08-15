Поставки чипов памяти с высокой пропускной способностью пятого поколения начнутся в четвертом квартале 2024 года.

Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics разработал и успешно протестировал новое поколение 8-слойных чипов памяти HBM3E (High Bandwidth Memory 3E), которые теперь готовы к массовому производству и внедрению в передовые ИИ-ускорители.

реклама

Самым важным событием для компании Samsung стало прохождение новыми инновационными чипами строгих квалификационных тестов NVIDIA — лидера в производстве графических процессоров для систем искусственного интеллекта. Теперь перед Samsung открывается путь к потенциально крупному контракту, который ознаменует важный шаг в конкурентной борьбе на рынке высокопроизводительной памяти.

Значимость этого события трудно переоценить. До недавнего времени Samsung отставала от своего главного конкурента, SK hynix, в поставках памяти HBM3E для ИИ-ускорителей NVIDIA. Теперь же, после официального одобрения своих чипов, Samsung не только догонит конкурента, но и получит шанс укрепить свои позиции на быстрорастущем рынке компонентов для систем искусственного интеллекта.

По информации из надежных источников, формальное подписание контракта на поставку между Samsung и NVIDIA ожидается в самое ближайшее время. Предполагается, что первые партии новых чипов памяти поступят к производителю графических процессоров уже в четвертом квартале 2024 года, что говорит о готовности Samsung к быстрому масштабированию производства.

Представители Samsung подтвердили, что процесс оптимизации продукции идет полным ходом. Компания активно сотрудничает с различными клиентами, чтобы обеспечить максимальное соответствие своих чипов HBM3E требованиям рынка. Такой подход демонстрирует стремление Samsung не просто догнать конкурентов, но и предложить решения, максимально адаптированные под нужды производителей ИИ-систем.

Успех Samsung в разработке и квалификации новой памяти HBM3E имеет далеко идущие последствия для всей индустрии. Данное событие не только укрепит позиции южнокорейской компании как ведущего производителя памяти, но и стимулирует конкуренцию на рынке высокопроизводительных компонентов для ИИ. В конечном итоге, это может привести к ускорению развития технологий искусственного интеллекта и снижению стоимости соответствующих решений для конечных потребителей.