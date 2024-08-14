Спрос на серверы с искусственным интеллектом приведет к увеличению среднегодового темпа роста спроса на твердотельные накопители до более чем 60% в течение следующих нескольких лет.

Искусственный интеллект стал катализатором стремительного роста цен на твердотельные накопители (SSD). Повышенный спрос на мощные вычислительные системы, способные обрабатывать огромные объемы данных для обучения и работы нейросетей, привел к дефициту SSD на рынке.

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В результате производители твердотельных накопителей вынуждены повышать цены на свою продукцию из-за нехватки компонентов и растущих затрат на производство. Особенно востребованы высокоемкие модели, способные хранить терабайты информации, необходимые для современных алгоритмов машинного обучения.

Аналитическая компания TrendForce прогнозирует ошеломляющий рост спроса на SSD в ближайшие годы – на целых 60%. Это вынудило производителей не только наращивать объемы выпуска, но и фокусироваться на разработке накопителей повышенной емкости. Ведь современные системы искусственного интеллекта невероятно требовательны к объемам хранилищ и скорости обработки информации.

Почему именно SSD, а не традиционные жесткие диски (HDD)? Ответ прост: более низкая задержка при доступе к данным. В эпоху, когда каждая миллисекунда на счету, это преимущество становится решающим. SSD незаменимы для хранения параметров моделей ИИ, создания контрольных точек и обеспечения мгновенного восстановления в случае сбоев. Кроме того, они критически важны для процесса инференса – получения выводов на основе обученных моделей в реальном времени.

Однако за технологический прогресс приходится платить. Буквально за девять месяцев контрактные цены на SSD взлетели на 80%. Эксперты прогнозируют, что в 2024 году общая емкость SSD, закупленных для нужд ИИ, превысит фантастическую цифру в 45 эксабайт – это эквивалентно 45 миллионам терабайт.

Важно понимать, что ценовой шторм затрагивает не только корпоративный сегмент. Рядовые потребители уже ощущают на себе последствия дефицита и роста цен на SSD. В итоге это создает дополнительное напряжение на рынке персональных компьютеров и бытовой электроники.

Несмотря на то, что индустрия активно работает над совершенствованием технологий хранения данных, в частности, над созданием более плотных компонентов флеш-памяти NAND, эксперты предупреждают: влияние ИИ на стоимость SSD может сохраняться еще долгое время.

Сложившаяся ситуация ставит перед производителями, потребителями и всей IT-индустрией серьезный вызов. Как обеспечить растущие потребности ИИ в хранении данных, не допустив при этом критического роста цен и дефицита на рынке? Ответ на этот вопрос во многом определит дальнейшее развитие технологий и доступность инноваций для широкого круга пользователей.