Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
В Китае появились модифицированные Nvidia RTX 4090D с 48 ГБ видеопамяти и RTX 4080 с 32 ГБ
Nvidia RTX 4090D и RTX 4080 получили в 2 раза больше видеопамяти GDDR6X.

На китайском рынке появились две уникальные видеокарты NVIDIA, поражающие воображение своими характеристиками. Модифицированные RTX 4090D с впечатляющими 48 ГБ видеопамяти и RTX 4080 Super с 32 ГБ стали настоящим откровением для энтузиастов компьютерной графики и облачных технологий.

реклама

Новые графические ускорители, обнаруженные в составе китайского облачного сервиса, вызвали бурю обсуждений в технологическом сообществе. Главный вопрос: как удалось создать такие мощные устройства в условиях американских санкций?

RTX 4090D, специально адаптированная для китайского рынка, сохранила объем видеопамяти своего американского аналога, но претерпела некоторые изменения из-за санкций США. RTX 4080 Super, изначально оснащенная 16 ГБ памяти, неожиданно получила двукратное увеличение этого показателя.

Технические эксперты предполагают, что для реализации такого объема памяти потребовались серьезные модификации. Использование печатной платы от модели RTX 3090 Ti, поддерживающей 24 модуля памяти, могло стать ключом к этому достижению. Более того, применение памяти GDDR6X и размещение модулей на обеих сторонах платы позволило достичь рекордных показателей.

Печатная плата RTX 4090 OG поддерживает только 12 модулей, а плата 3090 Ti - 24, что позволяет предположить, что именно она и была использована для этой модификации.

Подобные эксперименты ранее проводились энтузиастами, но массовое производство таких устройств для коммерческого использования – это новый уровень. Возникает вопрос: как китайской компании удалось наладить выпуск столь сложных модификаций в промышленных масштабах?

Важно отметить, что подобные "подвальные" модификации могут стать предвестником будущих разработок NVIDIA. Ожидается, что в серии RTX 50 будут использованы увеличенные объемы памяти и революционный стандарт GDDR7. Хотя удвоение объема памяти для всей линейки кажется маловероятным, эти китайские разработки демонстрируют, что технологические границы постоянно расширяются.

Появление таких уникальных видеокарт не только открывает новые возможности для облачных вычислений, но и заставляет пересмотреть наши представления о пределах производительности графических процессоров. Данное событие может стать катализатором для дальнейших инноваций в индустрии, подталкивая производителей к созданию еще более мощных и эффективных решений.

#nvidia #китай #rtx 4080 #rtx 4090d #nvidia rtx 4090d
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Самая мощная в мире двуглавая китайская ветряная турбина будет обеспечивать энергией 30 000 домов
Китай признал взрыв ракеты Long March 6A
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ракета "Искандер-М" прилетела на аэродром Миргород для уничтожения украинского Су-27
+
YouTube на ПК начал полноценно работать у некоторых пользователей в РФ через Chrome, Opera и Safari
5
RTX 4090 и Core i9-12900K смогли обеспечить всего 42 fps в Black Myth: Wukong
11
Бойцы РФ в Курской области впервые применили дрон, не подверженный влиянию средствам РЭБ ВСУ
+
В сети появились подробности об ОС Midori, разрабатываемой в качестве альтернативы Windows
2
NI: МиГ-31 – Самый быстрый и самый загадочный российский истребитель
+
Intel предложила своим сотрудникам в Ирландии план по добровольному увольнению
+
В России появился «самый аэродинамичный грузовик» Huanghe X7
+
Xiaomi HyperOS 2.0 будет оптимизирована и получит поддержку большего количества старых устройств
1
HMD работает над доступным смартфоном Hyper с дизайном Nokia Lumia и чипом Snapdragon 6 Gen 1
+
На выставке "Армия-2024" показали обновлённый с учётом опыта БМПТ "Терминатор"
+
В Москве строят жилой комплекс уникальными скай-мостами - завершение проекта ожидается в 2027 году
1
Беспилотный разведчик Supercam S350M с бортовой системой обработки данных показали на "Армия-2024"
+
Биткоин перешёл в стадию экстремального страха, а аналитики говорят о приближении крупной коррекции
+
Первый испытательный полёт полностью импортозамещённого лайнера МС-21 ожидается в текущем году
+
Серия Huawei Mate 80 может получить технологию 3D-распознавания лица под дисплеем
+
AMD продолжает постепенно отвоевывать долю рынка у Intel
+
Началась проверка рекорда по прохождению игры Diablo, который держался более 15 лет
1
Xgimi выпустила проектор Z7X High Brightness Edition с яркостью 880 люмен CVIA
+
AMD готовит очередной процессор X3D под сокет AM4
2

Популярные статьи

Субъективный обзор лучших фильмов режиссера Гильермо дель Торо
2
Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
27
Как правильно почистить смартфон от мусора и что удалить, чтобы не навредить системным файлам
1
В России легализовали майнинг - ждать ли очередных блэкаутов
1
Работаем над Installer-SH, или как установить софт только для одного пользователя в Linux
9
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер на самой популярной в мире видеокарте в 2024 году
2
Учёные выяснили, что употребление оливкового масла во время диеты может быть вредным для организма
8
Подборка игр, которые ошибочно причисляют к киберпанку
4
О кактусе возле монитора и других народных приметах
8
Что такое родительский контроль в интернете, и нужно ли ограничивать доступ детей к умным гаджетам
4

Сейчас обсуждают

nonses84
17:59
Интел слишком жёстко играет
Hardware Unboxed разочаровались в Ryzen 9 9950X - новинка оказалась не лучше Ryzen 9 7950X
Clamwult
17:58
Ты лох с кривой говнокартой которая ни на что не способна в современных играх, а включить можешь только говно ФСР который изгаживает изображение и режет детали. А о РТ кстати, моя карта в RT на уровне...
Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
bobster
17:57
Какие актуальны для России?
Google AdSense не доступен для российских пользователей, а активные аккаунты будут заблокированы
RadeonFooker
17:56
Многие заходят на данный ресурс только для того, чтобы обвафлить местных авторов (а они этого, безусловно, заслуживают). Обычно в конце рабочего дня, чтобы снять накопившееся напряжение. Необходимо в...
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер на самой популярной в мире видеокарте в 2024 году
Evgeny Chezarin
17:56
Ням-ням... Все проспал... Говорю же, даже рот не вытирают...
Какой процессор купить для апгрейда ПК, и почему в сторону Intel лучше не смотреть
nirotub
17:49
После второй части и движка второй части, ну такое себе. Пусть сами играют
Культовая игра Red Dead Redemption готовится к дебюту на ПК
RadeonFooker
17:49
Самая плохая примета для компа - играть в элден ринг. У меня пострадала клавиатура, у кого-то монитор.
О кактусе возле монитора и других народных приметах
Такой то
17:48
"массово отказываются от домашних провайдеров" и переходят к диким
Россияне массово отказываются от домашних провайдеров в РФ из-за сбоев YouTube
Dark_Cloud
17:46
Black to school
ФАС РФ попросила федеральные торговые сети не допустить повышения цен на электронику и технику
Lev Унин
17:45
Ещё больше хочу их купить теперь
Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X плохо продаются и не нравятся пользователям
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем