Nvidia RTX 4090D и RTX 4080 получили в 2 раза больше видеопамяти GDDR6X.

На китайском рынке появились две уникальные видеокарты NVIDIA, поражающие воображение своими характеристиками. Модифицированные RTX 4090D с впечатляющими 48 ГБ видеопамяти и RTX 4080 Super с 32 ГБ стали настоящим откровением для энтузиастов компьютерной графики и облачных технологий.

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Новые графические ускорители, обнаруженные в составе китайского облачного сервиса, вызвали бурю обсуждений в технологическом сообществе. Главный вопрос: как удалось создать такие мощные устройства в условиях американских санкций?

RTX 4090D, специально адаптированная для китайского рынка, сохранила объем видеопамяти своего американского аналога, но претерпела некоторые изменения из-за санкций США. RTX 4080 Super, изначально оснащенная 16 ГБ памяти, неожиданно получила двукратное увеличение этого показателя.

Технические эксперты предполагают, что для реализации такого объема памяти потребовались серьезные модификации. Использование печатной платы от модели RTX 3090 Ti, поддерживающей 24 модуля памяти, могло стать ключом к этому достижению. Более того, применение памяти GDDR6X и размещение модулей на обеих сторонах платы позволило достичь рекордных показателей.

Печатная плата RTX 4090 OG поддерживает только 12 модулей, а плата 3090 Ti - 24, что позволяет предположить, что именно она и была использована для этой модификации.

Подобные эксперименты ранее проводились энтузиастами, но массовое производство таких устройств для коммерческого использования – это новый уровень. Возникает вопрос: как китайской компании удалось наладить выпуск столь сложных модификаций в промышленных масштабах?

Важно отметить, что подобные "подвальные" модификации могут стать предвестником будущих разработок NVIDIA. Ожидается, что в серии RTX 50 будут использованы увеличенные объемы памяти и революционный стандарт GDDR7. Хотя удвоение объема памяти для всей линейки кажется маловероятным, эти китайские разработки демонстрируют, что технологические границы постоянно расширяются.

Появление таких уникальных видеокарт не только открывает новые возможности для облачных вычислений, но и заставляет пересмотреть наши представления о пределах производительности графических процессоров. Данное событие может стать катализатором для дальнейших инноваций в индустрии, подталкивая производителей к созданию еще более мощных и эффективных решений.