Долгожданная новость для поклонников вестернов: Red Dead Redemption скоро появится на персональных компьютерах.

Поклонники вестернов и компьютерных игр, приготовьте свои кошельки: легендарная Red Dead Redemption (RDR), похоже, вот-вот покорит новый рубеж - персональные компьютеры. В интернет-магазине PlayStation Store были обнаружены убедительные доказательства того, что портированная версия для операционной системы Windows может быть выпущена в скором времени.

реклама

С момента своего триумфального выхода в 2010 году на консолях PlayStation 3 и Xbox 360, видеоигра про ковбоев и бандитов завоевала сердца миллионов игроков. За прошедшие годы RDR расширила свою территорию, появившись на Xbox One, PlayStation 4 и даже на портативной Nintendo Switch. Однако ПК-геймеры до сих пор могли лишь завистливо наблюдать за этим безобразием, довольствуясь лишь эмуляторами или второй частью Red Dead Redemption.

Однако эта ситуация очень скоро изменится. Внимательные пользователи обнаружили в коде лаунчера Rockstar намеки на грядущий релиз. А затем на странице игры в PS Store на короткое время появилась интригующая надпись о дебюте RDR на персональных компьютерах. Хотя текст быстро убрали, он успел наделать много шума в игровых кругах.

Что же ждет ПК-игроков? Если судить по недавнему опыту Rockstar с портированием игры на PlayStation 4, вероятнее всего, нас ожидает полная версия игры, включающая популярное дополнение Undead Nightmare и контент из издания "Игра года". Цена, предположительно, составит 49,99 долларов (около 4500 рублей).

Однако остается открытым вопрос о технических улучшениях. Получит ли ПК-версия поддержку ультрашироких мониторов, более высокие разрешения, технологии DLSS или HDR? Будет ли частота кадров разблокирована? Пока что это остается в области догадок и надежд энтузиастов.





Выход Red Dead Redemption на ПК станет значимым событием в игровой индустрии. Это не просто порт старой игры, а возможность для нового поколения геймеров погрузиться в атмосферу Дикого Запада, созданную мастерами из Rockstar Games. Остается лишь дождаться официального анонса и подготовить свои компьютеры к встрече с легендой.