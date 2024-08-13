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Fantoci
Семья французского исследователя Наржоле требует от OceanGate компенсацию $50 миллионов
В иске утверждается, что компания OceanGate Expeditions не раскрыла информацию о всех рисках подводного аппарата Titan, в том числе связанных с его дешевыми компонентами.

Родственники Поля-Анри Наржоле, французского эксперта по затонувшему кораблю "Титаник", подали иск на астрономическую сумму в 50 миллионов долларов против компании OceanGate Expeditions. Это судебное дело может стать первым прецедентом в области ответственности за экстремальные экспедиции.

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Главный аргумент истцов - преступная халатность компании OceanGate при разработке и эксплуатации глубоководного судна Titan. Особое внимание уделяется использованию непрофессионального оборудования, в частности, игрового контроллера Logitech стоимостью всего 30 долларов. Данный факт вызвал волну возмущения в сети, став символом экономии на безопасности.

Трагические события развернулись в июне 2023 года. Подводный аппарат Titan, направлявшийся к обломкам "Титаника", внезапно пропал с радаров. На борту находилось пять человек, включая двух миллиардеров и самого основателя OceanGate. Масштабная поисковая операция завершилась шокирующим открытием: субмарина взорвалась под чудовищным давлением океанских глубин.

Судебный иск содержит душераздирающие детали последних минут жизни экипажа. Эксперты полагают, что люди осознавали неминуемость гибели, слыша усиливающийся треск корпуса. Эта информация поднимает этические вопросы о допустимых рисках в экстремальном туризме.

Основатель компании OceanGate Стоктон Раш внутри "Титана" с модифицированным геймпадом Logitech F710 на переднем плане.

Примечательно, что участники экспедиции заранее подписывали отказ от любых претензий. Однако юристы семьи Наржоле утверждают, что документ не охватывал все риски, особенно связанные с ненадежностью конструкции Titan. Они настаивают, что OceanGate намеренно скрывала информацию о потенциальных опасностях.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о материалах, использованных при сборке субмарины. По некоторым данным, корпус был изготовлен из углеволокна с истекшим сроком годности, приобретенного у Boeing по сниженной цене. Если этот факт подтвердится, то он может стать ключевым в определении степени вины OceanGate.

Реакция компании на трагедию также вызывает вопросы. После подтверждения гибели экипажа, OceanGate спешно свернула деятельность и попыталась удалить свое присутствие в интернете. Такое поведение многие расценили как попытку уйти от ответственности.

Данный случай может стать поворотным в регулировании экстремального туризма и научных экспедиций. Он поднимает вопросы о балансе между инновациями и безопасностью, о границах допустимого риска и об ответственности организаторов перед участниками опасных предприятий.

Исход судебного разбирательства может существенно повлиять на будущее подводных исследований и космического туризма. Независимо от решения суда, трагедия Titan уже изменила отношение общества к экстремальным путешествиям, заставив задуматься о цене, которую мы готовы платить за новые открытия.

#титаник #oceangate #батискаф titan
Источник: apnews.com
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В иске против OceanGate заявлено, что одним из факторов катастрофы мог стать геймпад Logitech F710
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