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Fantoci
У нашей Луны могли быть мини-луны в самом начале своего существования
Новое исследование показывает, что так называемые "мини-луны" могут существовать вокруг далеких экзопланет и их спутников.

Согласно одной из наиболее распространенных теорий, Луна появилась в результате грандиозного столкновения молодой Земли с небесным телом размером с Марс, получившим название Тейя. Однако новое исследование предлагает заглянуть еще глубже в историю зарождения нашего естественного спутника и выдвигает удивительное предположение о наличии у Луны миниатюрных спутников в самом начале ее существования.

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Во время изучения ранней истории системы Земля-Луна команда астрофизиков обнаружила, что сразу после столкновения с Тейей, когда Луна еще находилась гораздо ближе к Земле, условия в этой системе были идеальными для образования так называемых «мини-лун». Эти небольшие небесные тела могли вращаться вокруг системы Земля-Луна по особым орбитам, которые были стабильными лишь в первые миллионы лет после образования Луны.

Что же позволило этим мини-лунам так долго существовать? Дело в том, что сразу после столкновения система Земля-Луна была весьма нестабильной. Луна находилась гораздо ближе к Земле, чем сейчас, а ее орбита была более вытянутой. Такие условия создавали своеобразные гравитационные «ловушки», в которых могли задерживаться осколки, образовавшиеся при столкновении. Со временем, по мере того как Луна удалялась от Земли и ее орбита становилась более круглой, эти гравитационные ловушки исчезали, и мини-луны либо сталкивались с Землей или Луной, либо покидали систему.

Компьютерное моделирование показало, что такие орбиты могли оставаться стабильными, пока расстояние между Землей и Луной не превысило 95 500 километров. По мере удаления Луны область пространства, пригодная для существования лунок, постепенно сокращалась, что в конечном итоге привело к их полному исчезновению.

Несмотря на то, что мини-луны давно исчезли из окрестностей Земли, это исследование открывает новые перспективы в изучении экзопланет. Ученые предполагают, что подобные объекты могут существовать вокруг далеких планетарных систем, особенно тех, которые имеют более эксцентричные орбиты.

К тому же новое исследование проливает свет на ранние этапы эволюции системы Земля-Луна, а также предлагает новый подход к поиску и изучению малых спутников в других звездных системах. Оно демонстрирует, как сложные орбитальные взаимодействия могут создавать уникальные условия для формирования временных космических структур.

Открытие потенциального существования древних мини-лун Земли подчеркивает динамичную природу планетарных систем и напоминает нам о том, как много еще предстоит узнать о ранней истории нашей собственной планеты и ее окружения. Дальнейшие исследования в этой области могут привести к новым открытиям, расширяющим наше понимание процессов формирования планет и их спутников во Вселенной.

#луна #земля #тейя
Источник: arxiv.org
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