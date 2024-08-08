Владельцы Epic Games превзошли сами себя, предложив на этой неделе не одну, а сразу две бесплатные игры, а также множество бесплатных внутриигровых предметов для Apex Legends.

Онлайн-магазин Epic Games продолжает радовать своих пользователей щедрыми предложениями, и на этой неделе в рамках программы бесплатных игр компания представила не одну, а сразу две игры, а также дополнительные бонусы для популярной королевской битве Apex Legends. Epic Games предлагает бесплатно DNF Duel и CYGNI: All Guns Blazing. Последнюю игру выпустила компания Konami всего несколько дней назад.

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Такая щедрость особенно удивительна после относительно скромной прошлой раздачи, когда пользователям достался лишь один бесплатный проект - LumbearJack, стоимость которой составляет $12.99. До этого, в рамках предыдущих акций, пользователи могли получить F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch и внутриигровые предметы для Olympic Go! Paris 2024. Однако на этой неделе Epic Games решила удивить нас двумя играми сразу.

Главной из раздач на этой неделе является CYGNI: All Guns Blazing. Несмотря на то, что игра была выпущена 5 августа и обычно стоит $29.99, она получила смешанные отзывы: средняя оценка на Metacritic составляет 81/100, но на Steam её рейтинг упал до 58% положительных отзывов. Стоит отметить, что CYGNI предъявляет довольно высокие требования к "железу" компьютера по меркам бесплатных раздач в Epic Games Store:

Центральный процессор: Intel Core i5-12400 или AMD Ryzen 5 5600

ОЗУ: 16 GB

Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 3060 (не менее 6 ГБ) или AMD Radeon RX 6600XT

Место на диске: 25 GB





В дополнение к этому, пользователи смогут получить Conduit Free Unlock Bundle для Apex Legends, популярной бесплатной королевской битвы. В набор входят уникальный скин «Aqua Flow» для оружия Flatline и новый персонаж по имени Conduit. Также Epic Games снова предоставляет возможность загрузить DNF Duel бесплатно. Эта игра ранее уже была доступна бесплатно в конце прошлого года. DNF Duel, имеющая цену $49.99, повышает общую ценность текущей раздачи до $79.98. Для запуска DNF Duel на Windows рекомендуется следующее оборудование:

Центральный процессор: Intel Core i7-3770

ОЗУ: 8 GB

Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 660

Место на диске: 20 GB





Таким образом, Epic Games Store вновь предлагает игрокам отличные возможности для расширения своей игровой библиотеки и наслаждения новыми впечатлениями.