Pocket EVO, собранная на базе Pocket S, может похвастаться 7-дюймовым OLED-дисплеем, самым мощным игровым чипсетом Qualcomm и улучшенным охлаждением, среди прочих функций.

Китайская компания Ayaneo, известная своими мощными портативными игровыми устройствами, представила долгожданную новинку – Pocket EVO. Новая модель оснащена 7-дюймовым OLED-дисплеем, самым мощным на сегодняшний день процессором для портативных консолей от Qualcomm и модернизированной системой охлаждения, что позволяет ей выделяться среди конкурентов.

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Официальная презентация Pocket EVO состоялась вскоре после того, как AYANEO раскрыла цены и ключевые характеристики нового игрового устройства. Первые 200 покупателей смогут приобрести консоль по специальной цене в 389 долларов, после чего стоимость возрастет до $459 за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Pocket EVO — это уже третья консоль в линейке AYANEO на базе процессора Snapdragon G3x Gen 2, следом за моделями Pocket DMG и Pocket S. Хотя Pocket EVO и является одной из самых мощных Android-консолей, по производительности она может уступать более дорогим Windows-устройствам AYANEO, таким как Air Plus, которая на данный момент продается за 729,99 долларов на Amazon.

Несмотря на это, Pocket EVO способна справляться с эмуляцией практически любых ретро-игр, что обеспечивается благодаря её 7-дюймовому OLED-дисплею с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц и яркостью 800 нит. AYANEO также позаботилась о проблемах перегрева, с которыми столкнулись пользователи предыдущих моделей, оснастив Pocket EVO продвинутой системой охлаждения, аналогичной решениям для устройств на базе X86.

Усовершенствованная консоль имеет аккумулятор емкостью 8600 мАч и систему управления с эффектом Холла, что обеспечивает высокую точность и долговечность. Корпус Pocket EVO весит всего 478 граммов, а толщина устройства в самой узкой части составляет 17 мм, что делает его удобным для переноски.

Ожидается, что первые поставки Pocket EVO начнутся в ноябре 2024 года. Более подробную информацию о новинке можно найти на официальной странице AYANEO на платформе Indiegogo, а также на изображении ниже.