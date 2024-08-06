Starliner занял на несколько месяцев важный стыковочный отсек, и никто не знает, когда он сможет освободить его.

Американская космическая программа столкнулась с непредвиденной ситуацией. Полет экипажа Crew Dragon на Международную космическую станцию, запланированный на середину августа, может быть отложен на несколько недель. Причина кроется в многострадальном космическом корабле под названием Starliner, который в данный момент пристыкован к МКС.

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Июньский полет корабля Starliner, задуманный как короткая демонстрационная миссия, обернулся затяжным пребыванием на МКС. Астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс, отправившиеся на орбиту на борту Starliner, оказались в подвешенном состоянии из-за перегрева пяти двигателей корабля при сближении со станцией. NASA и Boeing ведут расследование инцидента, что существенно нарушает первоначальные планы.

В связи со сложившейся ситуацией на орбите возникла "пробка". Starliner занимает один из двух стыковочных отсеков МКС, пригодных для пилотируемых кораблей. Второй отсек задействован кораблем Crew-8, который вскоре должен вернуться на Землю. Усугубляет положение тот факт, что нынешняя конфигурация Starliner не позволяет ему осуществить автономную расстыковку, что ранее было возможно в беспилотных тестовых полетах.

Starliner на МКС. Фото: NASA

Сообщается, что специалисты НАСА были вынуждены пересмотреть свои планы. По данным источников Ars Technica, агентство может перенести запуск Crew-9 на 24 сентября. Это существенная отсрочка для миссии по смене экипажа МКС. Более того, рассматривается вариант сокращения экипажа Crew-9 с четырех до двух человек, чтобы обеспечить возвращение Уильямс и Уилмора.

Boeing, в свою очередь, настаивает на возвращении Starliner с экипажем, несмотря на нерешенные технические вопросы. Компания предоставила НАСА обширное "полетное обоснование", утверждая, что двигатели корабля не подвергнутся критическим сбоям. Однако НАСА проявляет осторожность, опасаясь потенциального повреждения стыковочных портов при попытке переместить Starliner.

Окончательное решение НАСА о дальнейших действиях ожидается в ближайшие дни. Агентству предстоит найти баланс между обеспечением безопасности астронавтов, поддержанием графика миссий и учетом интересов коммерческих партнеров. Данная ситуация наглядно демонстрирует сложность координации космических операций и важность тщательного планирования в эпоху растущей коммерциализации космоса.

Каким бы ни было решение, оно окажет значительное влияние на будущее американской космической программы и сотрудничество между государственными и частными космическими организациями. Ситуация со Starliner может стать поворотным моментом в развитии пилотируемой космонавтики США.