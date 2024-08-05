Компания сообщила некоторым партнерам, что ей потребуется еще несколько месяцев из-за проблемы, обнаруженной на поздней стадии производственного процесса.

Компания Nvidia, лидер в сфере производства графических процессоров, столкнулась с неожиданной проблемой и теперь вынуждена задержать выпуск своей новой архитектуры Blackwell для дата-центров. Данная платформа обещает стать настоящим прорывом в области искусственного интеллекта и обработки больших данных, но, к сожалению, ее выход придется отложить на несколько месяцев.

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Напомним вам, что этой весной Nvidia анонсировала Blackwell – революционную платформу для обработки данных, которая должна произвести фурор в мире технологий. Компания пообещала выпустить новинку в этом году, но, к сожалению, эти планы пришлось отложить. Оказалось, что в конструкции Blackwell обнаружили серьезный дефект, который требует дополнительных исследований и исправлений.

По информации из достоверных источников, включая сотрудников компании, непосредственно участвовавших в проекте Blackwell, Nvidia уведомила ключевых партнеров, среди которых есть Microsoft, о необходимости дополнительного времени для доработки чипов. Предполагается, что задержка составит как минимум три месяца.

Сердцем новых ИИ-ускорителей будет чип GB200 - настоящий технологический шедевр, объединяющий два мощных графических процессора и инновационный центральный процессор Grace. Вычислительный комплекс соединен высокоскоростным интерконнектом с пропускной способностью 10 терабайт в секунду, что открывает невиданные ранее возможности для обработки данных.

GB200 — флагманский ИИ-чип, состоящий из двух графических процессоров, соединенных интерконнектом с пропускной способностью 10 ТБ/с, а также процессора Grace.

Тем не менее, несмотря на неожиданную заминку, интерес к продукции Nvidia остается на рекордно высоком уровне. Ведущие технологические гиганты, включая Meta, Google и Microsoft, уже разместили заказы на миллиарды долларов, демонстрируя уверенность в потенциале новой архитектуры.

Официальный представитель Nvidia подтвердил информацию о переносе сроков, отметив, что массовое производство Blackwell теперь запланировано на вторую половину 2025 года. Это означает, что вместо ожидаемого конца 2024 года, новые продукты появятся на рынке не ранее начала 2025 года.

Для решения возникшей проблемы Nvidia тесно сотрудничает с TSMC - крупнейшим в мире производителем полупроводников. Совместными усилиями компании разрабатывают новые методики тестирования, призванные обеспечить безупречное качество конечного продукта.

Временные трудности вряд ли повлияют на финансовое положение Nvidia, потому что нынешнее поколение графических процессоров H100 продолжает пользоваться высоким спросом, что позволяет компании сохранять уверенные позиции на рынке.

Однако эксперты отмечают, что непредвиденная задержка может оказать влияние на финансовые показатели Nvidia в четвертом квартале. Инвесторам и партнерам компании рекомендуется внимательно следить за развитием ситуации.

Этот случай еще раз подчеркивает сложность и непредсказуемость процесса разработки передовых технологий. Даже лидеры индустрии сталкиваются с неожиданными препятствиями на пути к инновациям. Тем не менее, способность Nvidia оперативно реагировать на возникающие проблемы демонстрирует гибкость и профессионализм компании, что, несомненно, укрепит доверие партнеров и потребителей в долгосрочной перспективе.