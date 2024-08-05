Согласно последним утечкам данных, кодовое название проекта — HLX, и все указывает на то, что это долгожданный Half-Life 3.

В игровом сообществе снова начали ходить слухи вокруг легендарной серии Half-Life. Появились убедительные доказательства того, что компания Valve работает над новой частью франшизы, предположительно Half-Life 3, под кодовым названием "HLX".

реклама

Источником информации стала актриса озвучивания Наташа Чандел (Natasha Chandel). Она упомянула о своем участии в проекте "White Sands", который принадлежит компании Valve, что в итоге вызвало бурю обсуждений среди фанатов. Дело в том, что White Sands - это национальный парк в штате Нью-Мексико, где по сюжету игры располагался исследовательский комплекс "Black Mesa". Это прямая отсылка к вселенной Half-Life, которая не была упущена из виду фанатов легендарной игры.

Некоторое время спустя известный инсайдер Тайлер Маквикер, специализирующийся на новостях о Valve, провел тщательный анализ доступных данных. Согласно его выводам, "HLX" - это полноценная однопользовательская игра, не требующая устройств виртуальной реальности. Ключевой особенностью станет возвращение культового защитного костюма HEV, что практически не оставляет сомнений в том, что главным героем вновь будет Гордон Фримен.

Если слухи подтвердятся, это станет первой крупной игрой серии после выхода Half-Life: Alyx в 2020 году. Хотя Alyx получила восторженные отзывы, ее ориентированность на VR (виртуальную реальность) ограничила доступность для широкой аудитории. Новый проект, судя по всему, будет доступен всем игрокам без необходимости в дорогостоящем оборудовании.

Особый интерес вызывают намеки на революционные технологии разрушаемости окружения и усовершенствованную физическую модель. Valve славится своими инновациями в игровой индустрии, и если эти слухи верны, нас может ожидать новый технологический прорыв.

Реакция игрового сообщества на такие приятные новости не заставила себя долго ждать. Некоторые фанаты с энтузиазмом восприняли новости, другие остаются скептически настроенными, помня о многолетних слухах, не получивших подтверждения. Один из пользователей Reddit метко выразил общее настроение: "Снова надеваю клоунский костюм", намекая на череду разочарований, связанных с ожиданием Half-Life 3.

Несмотря на отсутствие официального подтверждения от Valve, совокупность утечек и анализ данных создают убедительную картину разработки новой игры во вселенной Half-Life. Остается лишь ждать официальных заявлений от разработчиков, которые смогут подтвердить или опровергнуть эти убедительные слухи.