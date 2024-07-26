Компания ASRock разработала новые видеокарты с полностью пассивным охлаждением и без единого вентилятора!

Компания ASRock, известный производитель компьютерных комплектующих, вероятно, совершила настоящий прорыв в индустрии, представив две инновационные модели видеокарт: Radeon RX 7900 XTX с 24 ГБ видеопамяти и RX 7900 XT с 20 ГБ. Главная особенность новинок – полностью пассивная система охлаждения, что делает их абсолютно бесшумными.

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Уникальная технология охлаждения

Инженеры ASRock разработали революционную систему отвода тепла, которая позволяет обойтись без вентиляторов. В основе конструкции лежит испарительная камера – высокоэффективное решение для рассеивания тепла. Дополняют систему алюминиевые радиаторы с V-образными насечками, максимизирующие площадь теплоотдачи.

Новые видеокарты ASRock ориентированы на специфический сегмент рынка – они идеально подходят для небольших компаний и творческих студий, где требуется высокая производительность при обработке графики и видео. Возможность объединения нескольких видеокарт в единую систему открывает впечатляющие перспективы для параллельных вычислений и решения сложных задач.

Инновационное питание и компактность

Одно из ключевых нововведений – использование горизонтального разъема питания 12V-2x6. Такое решение существенно упрощает подключение нескольких видеокарт, минимизируя количество проводов и улучшая внутреннее пространство компьютера. Это особенно важно при сборке мощных многокарточных систем.

Несмотря на отсутствие активного охлаждения, видеокарты серии Radeon RX 7900 Passive выглядят солидно и надежно. Металлическая задняя пластина не только усиливает конструкцию, но и придает устройству премиальный внешний вид.

Выпуск этих видеокарт знаменует важный шаг в развитии технологий для профессиональных графических решений. ASRock доказала, что мощные вычислительные системы могут быть не только эффективными, но и тихими, что крайне важно для комфортной работы в офисах и студиях.