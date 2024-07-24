Тайваньская компания отклонила просьбу генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга организовать отдельную линию для упаковки их графических процессоров.

В технологическом мире разыгрывается настоящая драма. Главные действующие лица – тайваньский производитель микросхем TSMC и американский техногигант NVIDIA. Предмет спора? Будущее искусственного интеллекта и графических процессоров.

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Недавно стало известно, что генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг нанес визит в штаб-квартиру TSMC. Цель была амбициозной – убедить тайваньских партнеров построить отдельную производственную линию, полностью посвященную упаковке чипов NVIDIA. Однако результат встречи оказался неожиданным.

По данным инсайдеров, атмосфера переговоров была накалена до предела. Руководство TSMC засыпало Хуанга неудобными вопросами, явно не разделяя его энтузиазма. В итоге, TSMC приняло беспрецедентное решение – отказать одному из своих ключевых клиентов.

Дженсен Хуанг явно не ожидал такого ответа.

Почему это произошло? Дело в том, что современные графические процессоры – это сердце систем искусственного интеллекта. И здесь NVIDIA – признанный лидер. Но даже самый совершенный чип бесполезен без правильной упаковки. Это как супермощный двигатель без кузова автомобиля.

TSMC, в свою очередь, – мировой лидер в производстве и упаковке микросхем. Их передовые технологии, такие как CoWoS (чип-на-пластине-на-подложке) и SoIC (система интегрированных чипов), позволяют создавать настоящие шедевры микроэлектроники.

Проблема в том, что спрос на эти технологии колоссальный. С момента взрыва интереса к искусственному интеллекту в 2023 году, TSMC едва справляется с заказами. По слухам, все мощности компании по передовой упаковке расписаны до 2025 года. NVIDIA и AMD, главные конкуренты на рынке графических процессоров, уже заняли себе места в очереди.

Отказ TSMC – это не просто деловое решение. Это сигнал всей индустрии: даже гиганты вроде NVIDIA не могут рассчитывать на особое отношение. В мире, где искусственный интеллект становится ключевым полем битвы, такие решения могут иметь далеко идущие последствия.

Что это значит для обычных пользователей? Возможно, нам придется подождать, пока новейшие графические карты и системы искусственного интеллекта станут доступнее. Но в долгосрочной перспективе это может подстегнуть конкуренцию, что в конечном итоге пойдет на пользу всем.