Присутствие фосфина и аммиака указывает на возможность существования жизни на этой раскалённой планете.

Долгое время Марс считался главным кандидатом на роль обители внеземной жизни в нашей Солнечной системе. Однако недавние исследования заставили ученых по-новому взглянуть на нашу ближайшую космическую соседку – Венеру.

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На конференции астрономов в Великобритании прозвучали сенсационные заявления. Две независимые группы исследователей продемонстрировали данные, которые могут перевернуть наше представление об "адской" планете. Речь идет об обнаружении в атмосфере Венеры химических соединений, которые на Земле тесно связаны с жизнедеятельностью организмов.

Первая группа ученых, возглавляемая Дейвом Клементсом из Имперского колледжа Лондона, подтвердила наличие фосфина в венерианских облаках. Для справки, молекулы фосфина состоят из фосфора и водорода, а на нашей планете производятся в основном живыми организмами. Используя мощный телескоп на Гавайях, исследователи не только подтвердили предыдущие наблюдения 2020 года, но и обнаружили, что концентрация фосфина меняется в зависимости от времени суток на Венере.

Вторая группа, под руководством Джейн Гривз из Кардиффского университета, сделала не менее интригующее открытие. С помощью гигантского радиотелескопа Грин-Бэнк в США они зафиксировали присутствие аммиака в венерианской атмосфере. На Земле аммиак часто является продуктом жизнедеятельности микроорганизмов.

Однако, прежде чем кричать "Эврика!" и объявлять об открытии инопланетной жизни, давайте разберемся, почему ученые проявляют осторожность в своих выводах.

Иллюстрация, показывающая, как выглядит атмосфера и поверхность планеты Венера.

Дело в том, что и фосфин, и аммиак теоретически могут образовываться в результате неорганических процессов. Например, вулканическая активность или аномальные атмосферные явления могли бы объяснить их присутствие. Однако тот факт, что оба эти соединения обнаружены одновременно, заставляет задуматься о более экзотических объяснениях.

Венера – планета контрастов. Ее поверхность напоминает ад Данте: там температура, способная расплавить свинец и давление, в сто раз превышающее земное, а также дожди из серной кислоты. Казалось бы, о какой жизни может идти речь? Но ученые предполагают, что ключ к разгадке может скрываться высоко в облаках планеты.

На высоте около 50-60 км над поверхностью Венеры условия становятся удивительно похожими на земные. Температура и давление здесь вполне комфортны для жизни, какой мы ее знаем. Более того, есть гипотеза, что миллиарды лет назад Венера могла быть похожа на раннюю Землю, с океанами и, возможно, даже с простейшими формами жизни.

Когда планета начала разогреваться из-за неконтролируемого парникового эффекта, эта гипотетическая жизнь могла найти убежище в верхних слоях атмосферы. "Возможно, мы наблюдаем результат грандиозной космической эвакуации", – шутит один из исследователей.

Конечно, до официального подтверждения существования жизни на Венере еще очень далеко. Ученые призывают к дальнейшим исследованиям и проверкам. Возможно, потребуются новые космические миссии к нашей загадочной соседке, чтобы окончательно разгадать эту тайну.

Но уже сейчас эти открытия заставляют нас по-новому взглянуть на поиски внеземной жизни. Возможно, она гораздо ближе, чем мы думали, и прячется там, где мы меньше всего ожидали ее найти – в адских облаках Венеры.