На данный момент это последняя версия Windows 11, которая распространялась крайне медленно с момента ее выпуска в прошлом году.

Компания Microsoft продолжает совершенствовать свою флагманскую операционную систему. Последнее крупное обновление Windows 11, получившее индекс 23H2, наконец-то стало доступно для всех пользователей. Данный релиз, первоначально выпущенный в конце октября прошлого года, очень медленно распространялся среди совместимых устройств, но теперь каждый владелец Windows 11 может оценить его преимущества.

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Что нового в обновлении 23H2:

Искусственный интеллект. Главная "фишка" этого обновления – интеграция Windows Copilot, умного ассистента на базе искусственного интеллекта. Виртуальный помощник призван упростить многие задачи, от поиска информации до управления системными настройками. Освеженный интерфейс "Проводник" Windows получил новый дизайн, а Панель задач стала удобнее. Теперь работать с файлами и приложениями стало еще проще. Поддержка популярных форматов архивов. Теперь Windows 11 "из коробки" умеет работать с архивами RAR и 7zip без установки дополнительных программ. Управление RGB-подсветкой. Для геймеров и любителей красивой подсветки добавлена встроенная поддержка управления RGB-эффектами на совместимых устройствах.

Разработчики отметили, что регулярные обновления – не просто набор новых функций. Это, прежде всего, забота о безопасности вашего компьютера. Устанавливая последние версии ОС, вы защищаете себя от потенциальных уязвимостей и угроз.

Как установить обновление?

Большинство пользователей получат обновление автоматически через систему Windows Update. Если вы хотите ускорить процесс, можно проверить наличие обновлений вручную в настройках системы.

Также стоит добавить, что на горизонте уже маячит следующее крупное обновление – Windows 11 24H2. Оно ориентировано на новое поколение ПК с расширенными возможностями искусственного интеллекта. Ожидается, что это обновление принесет ряд изменений, в том числе ограничения на использование некоторых сторонних утилит для модификации интерфейса.

Большое обновление Windows 11 23H2 – это значительный шаг вперед в развитии последней операционной системы Microsoft. Оно не только добавляет новые функции, но и повышает удобство использования и безопасность вашего компьютера. Не упустите возможность оценить все преимущества новой версии!