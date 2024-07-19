"Эпическая" раздача игр в Epic Games Store: две захватывающие игры бесплатно.

Коллекционеры видеоигр, готовьтесь к новому подарку от Epic Games Store! На этой неделе цифровой магазин порадует нас не одной, а сразу двумя бесплатными играми. Это настоящий праздник для геймеров, ведь общая стоимость этих игровых проектов составляет около 4000 рублей.

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До 26 июля у вас есть шанс пополнить свою коллекцию играми Arcade Paradise и Maid of Sker. Первая – это увлекательный симулятор управления прачечной с элементами аркадных мини-игр, а вторая – атмосферный хоррор, основанный на валлийском фольклоре.

Чтобы получить эти игры, вам нужно лишь иметь аккаунт в Epic Games Store. Не упустите такую возможность – после активации игры навсегда останутся в вашей библиотеке!

Интересно, что обе игры получили довольно схожие оценки от критиков. На популярном агрегаторе рецензий Metacritic Arcade Paradise имеет средний балл 72 из 100, а Maid of Sker – 69 из 100. Это говорит о том, что игры, хоть и не являются блокбастерами, но определенно заслуживают внимания.





Arcade Paradise перенесет вас в 90-е годы, где вы будете развивать семейный бизнес – прачечную. Но вместо того, чтобы просто стирать белье, вы превратите ее в настоящий рай для любителей аркадных игр. А Maid of Sker погрузит вас в мрачную атмосферу отеля, полного призраков и тайн, где вам предстоит выжить, полагаясь только на свою хитрость и внимательность.

Не забудьте проверить системные требования на официальных страницах игр в Epic Games Store. Это поможет вам убедиться, что ваш компьютер готов к новым приключениям.

Такие щедрые акции – отличный способ для Epic Games привлечь новых пользователей и порадовать существующих. Так что не упустите шанс обогатить свою игровую библиотеку двумя интересными проектами совершенно бесплатно!