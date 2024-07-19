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Fantoci
Проблемы с процессорами Intel нового поколения добрались и до ноутбуков
После многочисленных сообщений о нестабильной работе процессоров Intel 13-го и 14-го поколений появилась информация о том, что аналогичные проблемы возникают и на ноутбуках.

В мире компьютерных технологий разразился настоящий скандал. Центральные процессоры Intel, которые всегда считались эталоном надежности, оказались в центре внимания из-за многочисленных жалоб пользователей. Проблема, изначально затронувшая только топовые модели для настольных компьютеров, теперь добралась и до ноутбуков.

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Все началось с флагманских процессоров 13-го и 14-го поколений - Core i9-14900K и Core i9-13900K. Пользователи массово сообщали о сбоях в работе домашних систем: внезапных перезагрузках, "зависаниях" и даже повреждении данных. Ситуация накалялась месяцами, но реакция Intel оказалась неожиданной - компания отказалась признавать наличие дефектов и возвращать деньги за бракованные устройства.

Вместо этого производитель чипов попытался переложить ответственность на производителей материнских плат. Те, в свою очередь, не согласились с обвинениями и начали собственные расследования, а также выпустили срочные обновления BIOS как временное решение проблемы. Однако это не устранило корень проблемы, а лишь усугубило путаницу среди потребителей.

Ситуация достигла апогея, когда австралийская игровая студия Alderon Games публично заявила о полном отказе от серверов на базе Intel в пользу AMD. По словам разработчиков, все тестируемые ими процессоры Intel новых поколений оказались дефектными. Более того, использование новых центральных процессоров Intel в процессе разработки игр приводило к постоянным сбоям и даже порче данных на SSD и в оперативной памяти.

Но на этом все не закончилось и появилось ещё одно тревожное заявление Alderon Games, которое коснулось ноутбуков. Оказывается, мобильные версии процессоров Intel также подвержены этим проблемам, хотя и в меньшей степени. Ситуация начинает выходить из контроля и масштаб проблемы расширился до пугающих размеров, ведь теперь под ударом оказались не только компьютерные энтузиасты, собирающие мощные десктопы, но и обычные пользователи ноутбуков.

Отсутствие прозрачности и четкой коммуникации со стороны Intel только усугубляет ситуацию. Потребители и производители компьютерной техники оказались в подвешенном состоянии, не зная, чего ожидать дальше и как защитить свои инвестиции в технику на базе процессоров Intel.

Сложившаяся ситуация поднимает важные вопросы о доверии к крупным технологическим компаниям и о том, как они справляются с кризисными ситуациями. Будет ли Intel предпринимать более решительные шаги для исправления ситуации или продолжит отрицать наличие проблемы? Ответ на этот вопрос может определить будущее компании на высококонкурентном рынке процессоров.

#intel #core i9-13900k #core i9-14900k #мобильные процессоры
Источник: techspot.com
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