Геймеры и профессионалы не горят желанием платить больше за оборудование с функциями искусственного интеллекта.

В последнее время мы все чаще слышим о компьютерах с искусственным интеллектом (ИИ). Microsoft и другие не менее известные производители наперебой рекламируют новые модели ноутбуков, оснащенные специальными чипами для работы с искусственным интеллектом. Но как относятся к этому тренду настоящие ценители компьютерной техники? Недавний опрос на популярном форуме TechPowerUp пролил свет на этот вопрос.

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Результаты оказались неожиданными для многих: подавляющее большинство опрошенных (84%) заявили, что не готовы платить дополнительные деньги за ИИ-функции в своих новых компьютерах. Лишь 7,64% респондентов выразили готовность раскошелиться на такие новшества, а 8,6% затруднились с ответом.

Почему же энтузиасты так прохладно относятся к искусственному интеллекту в своих ПК? Давайте разберемся.

Туманные перспективы Многие пользователи пока не видят реальной пользы от ИИ в повседневных задачах. Функции вроде Copilot+ кажутся им скорее маркетинговым ходом, чем необходимым инструментом. Высокая цена инноваций. Новые технологии часто стоят дорого. Энтузиасты, привыкшие собирать мощные игровые системы, не хотят переплачивать за функции, которые им могут не понадобиться. Фокус на производительности. Для многих сборщиков ПК главное – это мощность процессора и видеокарты. Нейронные процессоры (NPU) для ИИ пока не могут предложить существенных преимуществ в этом плане. Ожидание зрелости технологии. Опытные пользователи часто предпочитают подождать, пока новая технология "созреет" и станет действительно полезной, прежде чем инвестировать в нее.

Интересно, что производители компьютеров придерживаются противоположного мнения. Они считают ИИ следующим большим прорывом в сфере вычислительной техники, сравнимым с появлением 3D-графики. Компании активно внедряют нейронные процессоры в мобильные чипы, но пока осторожничают с настольными решениями.

Например, новые процессоры AMD Zen 5 для десктопов не имеют встроенных NPU, а новые чипы Intel Arrow Lake будут иметь довольно слабый нейропроцессор (13 TOPS против 48-50 TOPS в мобильных решениях). Впрочем, для настольных ПК это может быть не так критично – мощные видеокарты способны взять на себя задачи искусственного интеллекта.

Что ждет нас в будущем? Вполне возможно, что через несколько лет отношение энтузиастов к ИИ в компьютерах изменится. Как только появятся действительно полезные приложения, использующие возможности искусственного интеллекта, спрос на такие решения может резко вырасти.

А пока мы наблюдаем интересное противостояние: с одной стороны – осторожные пользователи, с другой – амбициозные производители, делающие ставку на ИИ как на технологию будущего.