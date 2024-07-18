В последнее время мы все чаще слышим о компьютерах с искусственным интеллектом (ИИ). Microsoft и другие не менее известные производители наперебой рекламируют новые модели ноутбуков, оснащенные специальными чипами для работы с искусственным интеллектом. Но как относятся к этому тренду настоящие ценители компьютерной техники? Недавний опрос на популярном форуме TechPowerUp пролил свет на этот вопрос.
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Результаты оказались неожиданными для многих: подавляющее большинство опрошенных (84%) заявили, что не готовы платить дополнительные деньги за ИИ-функции в своих новых компьютерах. Лишь 7,64% респондентов выразили готовность раскошелиться на такие новшества, а 8,6% затруднились с ответом.
Почему же энтузиасты так прохладно относятся к искусственному интеллекту в своих ПК? Давайте разберемся.
- Туманные перспективы Многие пользователи пока не видят реальной пользы от ИИ в повседневных задачах. Функции вроде Copilot+ кажутся им скорее маркетинговым ходом, чем необходимым инструментом.
- Высокая цена инноваций. Новые технологии часто стоят дорого. Энтузиасты, привыкшие собирать мощные игровые системы, не хотят переплачивать за функции, которые им могут не понадобиться.
- Фокус на производительности. Для многих сборщиков ПК главное – это мощность процессора и видеокарты. Нейронные процессоры (NPU) для ИИ пока не могут предложить существенных преимуществ в этом плане.
- Ожидание зрелости технологии. Опытные пользователи часто предпочитают подождать, пока новая технология "созреет" и станет действительно полезной, прежде чем инвестировать в нее.
Интересно, что производители компьютеров придерживаются противоположного мнения. Они считают ИИ следующим большим прорывом в сфере вычислительной техники, сравнимым с появлением 3D-графики. Компании активно внедряют нейронные процессоры в мобильные чипы, но пока осторожничают с настольными решениями.
Например, новые процессоры AMD Zen 5 для десктопов не имеют встроенных NPU, а новые чипы Intel Arrow Lake будут иметь довольно слабый нейропроцессор (13 TOPS против 48-50 TOPS в мобильных решениях). Впрочем, для настольных ПК это может быть не так критично – мощные видеокарты способны взять на себя задачи искусственного интеллекта.
Что ждет нас в будущем? Вполне возможно, что через несколько лет отношение энтузиастов к ИИ в компьютерах изменится. Как только появятся действительно полезные приложения, использующие возможности искусственного интеллекта, спрос на такие решения может резко вырасти.
А пока мы наблюдаем интересное противостояние: с одной стороны – осторожные пользователи, с другой – амбициозные производители, делающие ставку на ИИ как на технологию будущего.