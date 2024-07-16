Ничто не сможет остановить этого робота — даже потеря ноги.

В мире робототехники произошел неожиданный прорыв: ученые изобрели робота, который способен "ампутировать" части своего тела, что позволяет ему преодолевать физические повреждения. Вдохновленные регенеративными способностями ящериц и насекомых, ученые наделили своего "малыша" невероятной способностью. Новый мягкий робот, разработанный в лаборатории Йельского университета, умеет отсоединять собственные конечности, чтобы выбраться из ловушки.

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Представьте себе ситуацию: робот-исследователь застрял в узком проходе. Обычная машина осталась бы там навсегда, но не этот уникальный механизм. Он способен пожертвовать застрявшей "ногой" и продолжить путь, словно ничего не случилось. Звучит как сюжет фильма ужасов? Возможно, но на самом деле эта технология вдохновлена природой.

Многие животные умеют "отбрасывать" части тела в минуты опасности. Ящерицы расстаются с хвостом, крабы – с клешней. Теперь эту способность получили и роботы. Команда исследователей из лаборатории The Faboratory разработала устройство, которое может определить, какая его часть вышла из строя, и избавиться от нее.

Как это работает? Секрет кроется в особых "суставах" робота. Они сделаны из удивительного материала – биконтинуальной термопластичной пены (БТП) в сочетании с липким полимером. При обычной температуре эта смесь твердая и прочная. Но стоит ее немного нагреть, как она становится мягкой и податливой.





Когда робот понимает, что его конечность попала в беду (например, ее придавило камнем), он пропускает через соответствующий "сустав" электрический ток. Это вызывает нагрев, материал размягчается, и поврежденная часть отделяется, а робот продолжает свой путь.

Конечно, наш механический друг не так проворен, как его природные прототипы. Ящерице достаточно доли секунды, чтобы распрощаться с хвостом. Роботу же требуется около 10 минут на "операцию". Но учитывая, что все происходит без участия человека, это впечатляющий результат.

Зачем вообще нужны самоампутирующиеся роботы? Ученые видят в этом шаг к созданию по-настоящему автономных и адаптивных машин. Представьте робота-спасателя, который может пробраться через завалы, жертвуя менее важными частями. Или исследовательский зонд, способный продолжить миссию даже после серьезных повреждений.

Конечно, идея роботов, "отрезающих" себе конечности, может показаться жутковатой. Но наука не стоит на месте. Уже существуют крошечные роботы-пауки, меняющие свою форму, и устройства, вдохновленные покемоном Дитто, которые способны адаптироваться к окружающей среде. Самоампутация – лишь еще один шаг к разработке по-настоящему живучих и универсальных роботов.

Остается надеяться, что создатели этих удивительных машин не забудут о системах безопасности. Ведь никому не хочется столкнуться с неуязвимым роботом, решившим, что ему больше не нужны создатели.