Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Космическая миссия Europa Clipper под угрозой: новые транзисторы не выдержат радиации Юпитера
Поставщик полупроводников для зонда "Clipper" оказался недобросовестным, поставив под угрозу амбициозную миссию НАСА.

Космические исследования всегда были сопряжены с определенными рисками и непредвиденными проблемами. Новый яркий пример тому - миссия НАСА "Europa Clipper", столкнувшаяся с серьезным препятствием на пути к Юпитеру. Казалось бы, что может помешать огромному космическому аппарату? Ответ удивит многих: крошечные электронные компоненты.

реклама

В центре внимания оказались транзисторы - важнейшие элементы электроники зонда "Europa Clipper". Выяснилось, что они могут не выдержать мощного радиационного излучения Юпитера. Для космического корабля, которому предстоит работать в столь суровых условиях, это сродни отправке солдата на поле боя в картонных доспехах.

Юпитер - самая большая планета в нашей Солнечной системе, которая обладает мощным магнитным полем и генерирует интенсивное радиационное излучение. Это излучение, в основном в виде заряженных частиц, представляет серьезную угрозу для электроники космических аппаратов.

История обнаружения проблемы напоминает детективный сюжет. На отраслевой конференции инженеры НАСА случайно узнали о низкой производительности транзисторов от немецкой компании Infineon Technologies. Данное известие вызвало тревогу у руководства космического агентства, ведь именно эти компоненты планировалось использовать в "Европе Клипер".

Последовала серия испытаний, подтвердивших худшие опасения: транзисторы действительно оказались "слабым звеном" в конструкции космического аппарата.

Инженеры вращают зонд "Europa Clipper" в Космическом центре НАСА имени Кеннеди. Фото: НАСА/ Ким Шифлетт

Представьте, что вы отправляетесь в долгое путешествие на автомобиле с ненадежным двигателем. Риск остаться на обочине высок, не так ли? В случае с "Europa Clipper" ситуация еще серьезнее. Миссия рассчитана на годы, и любой сбой в электронике может привести к полному провалу.

В настоящее время специалисты НАСА и Infineon в авральном режиме ищут решение проблемы. Времени в обрез: запуск миссии запланирован на октябрь этого года. Если не удастся быстро найти выход, может потребоваться отложить старт на год или два.

Данная ситуация наглядно демонстрирует, насколько важна каждая деталь в космических миссиях. Она также поднимает вопросы о необходимости улучшения коммуникации между производителями компонентов и космическими агентствами. Тем не менее, несмотря на возникшие трудности, "Europa Clipper" остается одной из самых амбициозных и многообещающих миссий НАСА. Ее цель - исследование спутника Юпитера подд названием Европа, который может скрывать под ледяной поверхностью океан, потенциально пригодный для жизни. Будем надеяться, что инженерам удастся преодолеть эту преграду, и "Clipper" все же отправится в свое грандиозное путешествие, неся послание от человечества к далеким мирам.

#наса #юпитер #europa clipper
Источник: blogs.nasa.gov
+
Написать комментарий (0)
Boeing и НАСА не спешат возвращать астронавтов Starliner с космической станции
Запуск космического корабля НАСА к спутнику Юпитера под угрозой срыва из-за проблемных транзисторов
Астронавты НАСА «абсолютно уверены», что космический корабль Starliner успешно доставит их домой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Искандер" долетел до Днепропетровской области и поразил ЗРК IRIS-T
+
Лазерные комплексы "Задира" и "Пересвет" предлагают новую альтернативу традиционным ПВО России
2
Из-за срывов поставок двигателей из США от индийского истребителя Tejas отказываются покупатели
1
Биткоин подорожал до 60 тысяч долларов на фоне покушения на Трампа
+
Bild: Обещанные Украине ЗРК Patriot и SAMP-T не смогут защитить небо над Украиной
+
В России наращивается производство алюминиевых аэрозольных баллонов
6
Эффективное импортозамещение в действии: «Роснефть» перешла на собственную цифровую платформу
+
Rheinmetall представила новый средний боевой танк
+
Японская миссия по изучению космического мусора столкнулась с неожиданными трудностями
+
Samsung обновляет свои носимые устройства по последней моде на искусственный интеллект
2
GE Aerospace разработали и протестировали новый прототип двухрежимного прямоточного двигателя
+
МО РФ показало официальные кадры применения в зоне СВО тяжёлой авиабомбы ФАБ-3000 с истребителя-бомбардировщика Су-34
7
Мамедов последним из борцов отказался ехать на Олимпиаду из-за травмы
1
Органические солнечные панели преобразуют 20% солнечного света в электричество
+
Lilium NV заявляет, что уже в ближайшие два года начнёт поставки свои уникальных электросамолетов
+
Новейшая АПЛ ВМС Франции класса Suffren приступила к ходовым испытаниям
+
Оппозиционные белорусские источники написали об использовании ВС РФ дронов-разведчиков "Герань"
1
Меню «Пуск» Windows 11 получит переработанный вид
+
«Россети» закупят российское ПО и серверное оборудование на 235,6 млн рублей — Astra Linux и «Антивирус Касперского» в списки входят
4
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra и Watch7 не имеют поддержки беспроводной зарядки от смартфона
1

Популярные статьи

GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
23
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
2
Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
13
Итоги гоночного уик-энда 13-14 июля
+
10 популярных и недорогих процессоров для игровых ПК, купить которые в 2024 году будет ошибкой
35
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
28
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
23
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
6
Сравнение PlayStation Plus и Xbox Game Pass - что выбрать в 2024 году
5
Мое мнение о Poco Pad
4

Сейчас обсуждают

Нивхурил
18:55
Какая сукт там орала с майдана что мы не братья ни по родине ни по матери ? Та кто теперь ноет что нахрена мы модицифицируем фабы мы же один народ ?
Согласно опросу, почти 44 % украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ
nonses84
18:51
Да их обоих следует
«Если не убьют»: Медведев пророчит Трампу после пережитого покушения победу на выборах президента США
nonses84
18:50
Всё, синее гоуно в топку!
Процессоры AMD Ryzen 9000-й серии появятся на полках магазинов 31 июля
Oleg Tereshkin
18:47
вот долбаеб ))
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 7600 – выбираем худшую видеокарту для игр в сегменте до 45 000 р
Максим Сидоров
18:46
Продавай эту за 15, добавляй 35 и покупай 4070. 70к не жалко было, а 35 зажал.
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
Михаил Авраменко
18:43
Не хнычь, обманутые зомбированные окраинцы сами выбрали самый плохой сценарий.
Согласно опросу, почти 44 % украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ
Максим Сидоров
18:42
за 20 он её не продаст, палит к тому же. На авито эти вк висят по 20 не потому что столько стоят, а потому что их за столько не покупают. Вот и висят.
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
Смотрю за 404
18:42
У меня есть ОС версия такого Палита, в играх её конечно слышно становиться через пару минут, но при условии что ты забыл включить колонки или одеть наушники. Небольшой громкости звукового сопровождени...
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
AleksK
18:37
Как там твои любимые хозяева американцы говорят? Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом
Согласно опросу, почти 44 % украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ
Aslan Heroes
18:33
Открою секрет, датчики холла не стоят дорого, они стоят дорого для боссов сони и майкрософт, потому что когда ты продаëшь эти геймпады миллионными тиражами и все это хавают, то ты можешь подзаработать...
为什么 Microsoft 和索尼不在游戏手柄中使用霍尔效应传感器 --- Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем