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Fantoci
Из-за нестабильности процессоров Intel Core i9-13900K и 14900K игровые сервисы переходят на AMD
Многие компании начали переходить на процессоры AMD из-за постоянных проблем с флагманскими процессорами Intel Core i9.

В мире компьютерных технологий не утихают страсти вокруг последних моделей процессоров Intel Core i9. Казалось бы, что может быть лучше мощного "сердца" для вашего компьютера? Однако, как выяснилось, не всё так гладко с новыми флагманскими процессорами Intel. И это не просто сбои, а весьма серьезные проблемы из-за которых операторы игровых сервисов стали отказываться от их услуг в пользу конкурента — компании AMD.

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Весной 2024 года геймеры по всему миру начали бить тревогу. Оказалось, что новейшие процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколений, вместо того чтобы дарить незабываемые впечатления от игр, стали причиной головной боли для многих пользователей. Самые требовательные игры, которые должны были работать с новыми флагманскими процессорами как швейцарские часы, внезапно начали "вылетать" с завидной регулярностью.

Поначалу Intel попыталась переложить ответственность на производителей материнских плат. Мол, это они виноваты, предлагая BIOS, который заставляет процессоры работать на повышенном напряжении. Решение казалось простым: обновить BIOS, снизить напряжение и время работы на пиковых частотах. Но, как в старой поговорке, гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

Расследование продолжается

Спустя несколько месяцев ситуация не только не улучшилась, но и приобрела новые, тревожные оттенки. YouTube-канал Level1Techs решил копнуть глубже и проанализировал журналы ошибок одного из провайдеров игровых сервисов. Результаты оказались шокирующими:

  • Из 1584 ошибок декомпрессии за 90 дней 1431 произошла на системах с процессорами Intel.
  • Только 4 ошибки были зафиксированы на системах с AMD.
  • В целом, 70% всех сбоев пришлось на долю Intel, и лишь 30% - на AMD.

Ситуация стала настолько серьезной, что некоторые компании, такие как Alderon Games, публично заявили о дефектности процессоров Intel. По их наблюдениям, флагманские процессоры работают стабильно первые несколько месяцев, а затем начинают "деградировать", приводя к всё более частым сбоям. В итоге, многие операторы игровых сервисов начали массово переходить на процессоры AMD, чтобы избежать проблем.

Пока Intel продолжает искать решение, игровая индустрия и пользователи находятся в подвешенном состоянии. Остается надеяться, что гигант микропроцессорной индустрии сможет найти корень проблемы и предложить эффективное решение. А пока нам остается только наблюдать за этой технологической драмой, разворачивающейся на наших глазах, и воздержаться от покупки новых процессоров Intel.

#amd #intel #14900k #intel core i9-13900k
Источник: videocardz.com
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