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Fantoci
Nvidia подробно рассказала о мощной графической системе, на которой работает "Сфера" в Лас-Вегасе
Энергопотребление этого чуда техники не менее впечатляюще, чем световые представления, которые оно демонстрирует.

В 2023 году в Лас-Вегасе открылся новый грандиозный аттракцион под названием "Sphere" (Сфера). Первых посетителей поразили его сногсшибательные размеры и ослепительные световые шоу - всё в лучших традициях этого города. Спустя год компания Nvidia решила приоткрыть завесу тайны над техническим устройством "Сферы" и его аппаратным обеспечением. Теперь официально подтверждено, что этот грандиозный проект функционирует на базе технологий Nvidia, а объемы используемых ресурсов для его работы просто поражают воображение.

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В своем официальном блоге Nvidia опубликовала информацию о системах, которые заставляют "Сферу" функционировать, а также объясняла, как все устроено и какие процессы протекают внутри. Ключевым элементом конструкции являются два гигантских экрана - внутренний и наружный. Внутренний экран, именуемый "медиаплоскостью", функционирует в разрешении 16K и занимает площадь около 15 тысяч квадратных метров. Внешний дисплей, получивший название ExoSphere, состоит из 1,2 миллиона LED-модулей, каждый из которых включает 48 отдельных светодиодов. Для обеспечения работы обоих экранов задействованы 150 профессиональных графических процессоров Nvidia A6000 - меньше, чем предполагалось изначально. Каждый графический процессор обслуживает 16 дисплеев с разрешением 16K для внутреннего светового шоу, что предполагает их работу на пределе своих возможностей.


Но "Сфера" – это не просто набор дисплеев, а целое иммерсивное шоу, где зритель полностью погружается в атмосферу происходящего. Нединамический контент, транслируемый за артистами или в рамках отдельных постановок, создается в Sphere Studios в Бербанке, штат Калифорния, а затем транслируется на "Сферу" с помощью профессионального оборудования Nvidia. Для этого используются серверные стойки с рабочими станциями, оснащенными графическими процессорами A6000, что позволяет транслировать контент в разрешении 16K с частотой 60 кадров в секунду.

Секретом создания фотореалистичного контента для шоу "Сферы" служит инновационная система камер Big Sky. Она захватывает несжатые изображения в разрешении 18K, которые затем обрабатываются на рабочих станциях Lenovo с графическими процессорами Nvidia A40 и специальным программным обеспечением, включающим Unreal Engine, Unity, Touch Designer и Notch.

Энергопотребление комплекса впечатляет не меньше технических характеристик. По данным PCGamer, пиковая мощность "Сферы" может достигать 28 мегаватт. Только на все графические процессоры приходится до 45 киловатт, учитывая, что TDP каждого A6000 составляет 300 Вт. Значительная доля энергии расходуется на питание 167 000 динамиков, обеспечивающих персонализированный 3D-звук для каждого из 20 000 зрительских мест во внутреннем театре.

#nvidia #лас-вегас #las vegas sphere #nvidia a6000
Источник: blogs.nvidia.com
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NVIDIA раскрыла, сколько графических процессоров потребовалось для питания знаменитой сферы в Вегасе
Las Vegas Sphere использует 150 графических карт NVIDIA RTX A6000
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