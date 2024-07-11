В преддверии презентации новой линейки iPhone, намеченной на осень этого года, появились интригующие сведения о существенных улучшениях в сфере энергопотребления устройств.

Ожидается, что Apple представит новую линейку iPhone 16 уже в этом году, а одним из главных нововведений станут существенные улучшения в области автономной работы мобильных устройств.

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Надежные источники сообщают, что компания из Купертино готовит революционные обновления для своих смартфонов, фокусируясь на повышении автономности их работы. Несмотря на то, что развитие аккумуляторных технологий замедлилось в плане увеличения емкости при сохранении габаритов, Apple продолжает оптимизировать энергоэффективность своих устройств.

Существует распространенное заблуждение среди пользователей iOS: многие полагают, что принудительное закрытие приложений экономит заряд. На деле же это приводит к обратному эффекту. Несмотря на множество инновационных решений по оптимизации энергопотребления, Apple пока отстает от конкурентов в скорости зарядки своих смартфонов.

Согласно данным ITHome, в линейке iPhone 16 планируется двукратное увеличение мощности зарядки — до "впечатляющих" 40 Вт, что вдвое превышает показатели предшественников. Более того, ожидается значительное увеличение емкости аккумуляторов. Так, флагманская модель iPhone 16 Pro Max может получить батарею на 4 676 мАч, что заметно превосходит 4 422 мАч у iPhone 15 Pro Max.

Улучшения коснутся не только топовых моделей: базовый iPhone 16, по слухам, будет оснащен аккумулятором емкостью 3 561 мАч, что превышает 3 349 мАч у аналогичной версии iPhone 15.

Предполагаемые характеристики аккумуляторов для всей линейки iPhone 16:

Стандартная версия: 3 561 мАч

Plus-модификация: 4 006 мАч

Pro-вариант: 3 355 мАч

Флагман Pro Max: 4 676 мАч

Данные нововведения обещают вывести пользовательский опыт на новый уровень, обеспечивая более продолжительную работу устройств и минимизируя время, необходимое для их подзарядки.