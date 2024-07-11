Дональд Трамп обвиняет основателя крупнейшей социальной сети во вмешательстве в президентские выборы.

Марк Цукерберг, создатель социальной сети Facebook и нынешний глава компании Meta*, оказался под угрозой тюремного заключения. Причиной стали обвинения в многочисленных попытках повлиять на исход президентских выборов в США.

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Инициатором обвинений выступил экс-президент Дональд Трамп. На своей платформе Truth Social он обратился к Цукербергу с недвусмысленным предупреждением: "Если я вернусь в Белый дом, то лица, замешанные в электоральных махинациях, понесут беспрецедентно суровое наказание. Их ждут длительные тюремные сроки." Трамп также добавил: "Мы знаем, кто вы. Не рискуйте! Особенно это касается вас, мистер Цукербакс."

Заявление Трампа очень похоже на его предыдущий пост в Truth Social в 2023 году, где он утверждал, что генеральный директор Meta влияет на выборы, ссылаясь на репортаж Fox News. Трамп ссылался на расследование Fox News о пожертвовании Цукерберга в 2 миллиона долларов избирательной комиссии штата Джорджия. Однако в сентябре 2022 года Федеральная избирательная комиссия единогласно отклонила обвинения в финансировании грантов для непартийного управления выборами, что означало оправдание Цукерберга от подозрений в недобросовестном влиянии на выборы.

Несмотря на это, Трамп не отказывается от своих обвинений. Он явно не забыл, как в 2020 году после событий 6 января в Капитолии его аккаунт был заблокирован на Facebook (хотя и восстановлен в 2023 году).

В случае возвращения Трампа в президентское кресло и реализации его угроз, под ударом могут оказаться ключевые фигуры технологической индустрии, особенно те, кто был связан с социальными платформами во время выборов 2020 года.





*Деятельность американской компании запрещена на территории Российской Федерации.