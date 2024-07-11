Во время полета верхняя ступень не выполнила маневр схода с орбиты из-за неполадки в силовой установке двигателя.

11 июля 2024 года Европейское космическое агентство (ЕКА) и его партнер компания ArianeGroup вписали новую страницу в историю космонавтики, успешно осуществив первый запуск ракеты-носителя Ariane 6. Для ЕКА, имеющей уже 30 заказов на запуски новой "тяжеловесной" ракеты, крайне важно было, чтобы она не посрамила своего надежного предшественника - Ariane 5. И по большей части это удалось. Ariane 6 достигла орбиты, однако из-за технических проблем в работе одного из компонентов, ракета не смогла выполнить сброс верхней ступени и доставить весь полезный груз.

реклама

Запуск тяжелой ракеты Ariane 6 состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане. Ракета успешно преодолела начальные этапы полета: своевременно отделились твердотопливные ускорители и первая ступень. В течение часа после старта были успешно выведены на орбиту несколько малых спутников формата CubeSat.

Одним из ключевых новшеств Ariane 6 является усовершенствованная верхняя ступень с двигателем Vinci, способным на многократные включения в космосе. Новая технология призвана обеспечить более гибкое маневрирование на орбите и возможность очистки околоземного пространства от космического мусора.

Однако именно на этапе запуска верхней ступени возникли сложности. Вспомогательная силовая установка (ВСУ), отвечающая за наддув топливных баков, дала сбой. Это помешало запланированному повторному запуску двигателя для маневра увода ступени с орбиты и развертывания на орбите последних спутников.





Примерно через два с половиной часа после запуска ЕКА завершила прямую трансляцию, не выполнив сброс ступени. На пресс-конференции генеральный директор ArianeGroup Мартин Сион пояснил, что ВСУ кратковременно запустилась, а затем вышла из строя. Однако тестирование верхней ступени в условиях микрогравитации было одной из целей этой демонстрационной миссии. Хотя ракета не уложилась в запланированное окно сброса, команде удалось успешно выполнить пассивизацию - процедуру по удалению накопленной энергии из систем ракеты, чтобы предотвратить взрывы и ее разрушение на околоземной орбите в будущем. ЕКА по-прежнему считает этот результат успешным.

Генеральный директор Arianespace Стефани Израэль заверила, что следующий старт Ariane 6 состоится в намеченные сроки до конца текущего года. Тем не менее, для обеспечения надежной работы верхней ступени в космосе потребуется тщательное расследование причин отказа ВСУ.

Успешный запуск Ariane 6 имеет стратегическое значение для ЕКА, учитывая уже забронированные 30 коммерческих запусков. Новая ракета призвана заменить легендарную Ariane 5, зарекомендовавшую себя как чрезвычайно надежный носитель. Первый полет Ariane 6 продемонстрировал потенциал ракеты и одновременно выявил области для дальнейшего совершенствования, что типично для испытаний новой космической техники.