Ее никогда не нужно подзаряжать при использовании с ковриком для мыши Powerplay.

Компания Logitech представила новую мышь. На первый взгляд может показаться, что это очередная ничем не примечательная мышка, но поверьте эта новость заслуживает особого внимания. Logitech G309 Lightspeed выделяется среди конкурентов благодаря своей универсальности и передовым технологиям. Производитель утверждает, что инновационная разработка не просто очередной периферийный девайс, а настоящий прорыв в мире беспроводных технологий.

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Ключевая особенность G309 - встроенный суперконденсатор, который работает в паре с фирменным ковриком Powerplay. Это первое устройство Logitech, полностью раскрывающее потенциал технологии бесперебойного питания Powerplay. При использовании мыши с этим ковриком, она никогда не потребует подзарядки, что выводит удобство ее использования на новый уровень.

Использование AA-батарейки удобно в поездках, но G309 полностью раскрывает свой потенциал с ковриком Powerplay. Powerplay был выпущен несколько лет назад и обеспечивает непрерывное питание совместимых мышей Logitech. Для справки, все предыдущие устройства с поддержкой Powerplay использовали новую технологию для подзарядки встроенных литий-ионных аккумуляторов, но новая G309 с суперконденсатором имеет совсем другую концепцию.

Вес устройства составляет всего 68 граммов без AA-батарейки, что сравнимо с ультралегкими проводными игровыми мышами. Такая легкость достигается благодаря использованию суперконденсатора вместо традиционного аккумулятора.

Данная мышь относится к бюджетным моделям Logitech, с рекомендованной розничной ценой 79,99 долларов. За эту сумму вы получаете стандартную конфигурацию из пяти кнопок с программируемым колесиком прокрутки. Она поддерживает Bluetooth и подключение Logitech Lightspeed, встроенное в коврик Powerplay, для снижения задержки. Несмотря на бюджетную категорию, G309 оснащена сенсором Hero 25K, используемым в высококлассных моделях Logitech, и обновленными оптическими переключателями.





Единственным нюансом является коврик Powerplay. Его придется приобрести отдельно за 120 долларов. Несмотря на высокую цену и значительные размеры, данная покупка может оказаться оправданной для тех, кто ценит беспроводную свободу и отсутствие необходимости в подзарядке.

G309 особенно заинтересует пользователей, которым важен баланс между легкостью и функциональностью. Новая модель решает проблему чрезмерного веса, характерную для предыдущих мышей с поддержкой Powerplay.

Новинка уже доступна для заказа на официальном сайте Logitech и в крупных онлайн-магазинах. G309 Lightspeed может стать идеальным выбором для тех, кто готов инвестировать в передовые технологии для повышения комфорта и производительности.