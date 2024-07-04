Также стало известно, что AMD будет использовать 3-нм техпроцесс TSMC для некоторых процессоров Zen 5.

Не успели ещё стихнуть обсуждения новейших процессоров AMD Zen 5, анонсированных на выставке Computex, как в Сети уже начали гулять слухи о следующем поколении – Zen 6, носящем кодовое имя "Medusa". По имеющимся данным, релиз "Medusa" запланирован на конец 2025 года. Согласно надежным источникам, AMD намерена и дальше доминировать в сфере искусственного интеллекта, выпуская новинки с головокружительной скоростью.

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Известный ютубер Moore's Law is Dead (MLID) сообщил на своем канале, ссылаясь на надежные источники в корпорации AMD, что в данный момент идет активная разработка архитектуры под названием Medusa, но они имеют разные мнения о том, что она будет включать. Один из источников утверждает, что это целое семейство продуктов, включающее решения для настольных ПК, ноутбуков и высокопроизводительных мобильных устройств. Напомним, что AMD использует кодовые названия "ridge" для настольных, "point" для мобильных и "halo" для топовых мобильных продуктов. В линейке Zen 5 представлены Granite Ridge и Strix Point. Флагманский чип Strix Halo пока не анонсирован, но, возможно, скоро мы получим о нем больше информации.

Дорожная карта AMD показывает, что компания планирует использовать в своей линейке как 4-нм, так и 3-нм чипы TSMC, но на данный момент она показала только 4-нм чипы.

Ожидается, что ключевую роль в архитектуре Strix Halo и Zen 6 "Medusa" будет играть 3-нм техпроцесс TSMC. Недавно выпущенные процессоры Zen 5 используют техпроцесс TSMC N4, что стало некоторым сюрпризом для экспертов, поскольку изначально предполагался переход на 3-нм техпроцесс для этой архитектуры (в Zen 4 использовался 5-нм). MLID сообщает, что изначально планировался именно 3-нм техпроцесс, так как Strix Point и Strix Halo проектировались с использованием чиплетов на базе 3-нанометров. Однако трудности с чиплетами и задержки со стороны TSMC заставили скорректировать планы: Strix Point теперь представляет собой монолитный кристалл на базе 4-нм. Тем не менее, возможно, в конце этого года Strix Halo поступит в продажу с использованием чиплетов на базе 3-нм техпроцесса, чтобы составить конкуренцию Intel Lunar Lake, в частности, в части нейронного процессорного блока (NPU). Как видно из официальной информации AMD, Zen 5 будет использовать как 4-нм, так и 3-нм чипы, поэтому в этом поколении ещё стоит ожидать дальнейших новинок от AMD на базе 3-нм техпроцесса.

AMD подтвердила использование как 4-нм, так и 3-нм чипов в линейке Zen 5, что предвещает дальнейшие новости о 3-нм разработках компании. По словам MLID, AMD стремится сохранить превосходство над Intel в производительности NPU, что объясняет ее нестандартный график выпуска продуктов. Ранее компания выпустила процессоры Zen 4 серии 8000 с улучшенным NPU, чтобы опередить Intel Meteor Lake в стремительно развивающейся области ИИ-технологий. NPU в Meteor Lake обеспечивает 11 TOPS, тогда как NPU XDNA в серии Zen 4 8000 достигает 16 TOPS. Ожидается, что эти показатели вырастут до 48 TOPS для Lunar Lake и 50 TOPS для Zen 5 Strix Point.

Важно отметить, что AMD планирует перейти на 3-нм кристалл ввода-вывода для Medusa/Zen 6, что значительно отличается от 6-нм чипов, используемых в Zen 4 и Zen 5. Также сообщается, что выход Zen 5 Strix Point, изначально запланированный на первый квартал текущего года, отложен на два квартала из-за упомянутых проблем. Strix Point Halo задерживается почти на год, но при выходе должен значительно превзойти предложения Intel.

Как всегда, такие слухи нужно воспринимать с осторожностью. Мы все еще не знаем, что AMD планирует для своего флагманского мобильного продукта или остальной линейки Zen 5 Strix Point. Пока было объявлено только два процессора, так что явно есть еще много чипов, о которых мы ничего не знаем. Intel Lunar Lake также ожидается не ранее третьего квартала, вероятно, в сентябре, несмотря на майский анонс.