Компания AMD, известная своим осторожным подходом к чипам X3D, возможно, готовит революционные изменения для нового поколения процессоров.

До сих пор AMD следовала простой схеме при производстве своих игровых процессоров с технологией 3D V-Cache: к базовому процессору добавлялся дополнительный кэш L3 сверху на кристалл, после чего производитель снижал частоту и TDP для стабильной работы нового кэша, расположенного непосредственно на кристалле. Однако, согласно инсайдерской информации, производитель может пересмотреть эту формулу для линейки Ryzen 9000, предоставив пользователям небывалую свободу в разгоне.

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Хотя официального подтверждения от компании AMD пока нет, источник портала Wccftech утверждает, что компания планирует разрешить полноценный оверклокинг для процессоров Ryzen 9000 с V-Cache. Данное событие стало бы значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими моделями, где возможности разгона были сильно ограничены.

Технология V-Cache всегда была главным козырем AMD, позволяя игровым процессорам демонстрировать впечатляющую производительность, несмотря на более низкие частоты и TDP. Теперь же, если слухи верны, пользователи смогут в полной мере раскрыть потенциал новых чипов.

Представитель AMD на выставке Computex намекнул на грядущие улучшения, заявив, что компания работает над усовершенствованием технологии V-Cache и внедрением новых отличительных особенностей для серии Ryzen 9000.

Возможность ручного разгона может решить главную проблему процессоров с V-Cache – их относительно низкую производительность в задачах, зависящих от тактовой частоты. Например, Ryzen 9 7950X3D, несмотря на преимущество в играх, уступал обычному 7950X в генерации контента из-за пониженных частот и TDP.

Однако стоит отметить, что реализация такой функции может быть сопряжена с техническими сложностями. Ранее AMD уже сталкивалась с проблемами при попытке расширить возможности разгона для чипов с V-Cache, что приводило к повреждению некоторых процессоров.

Если AMD действительно удастся реализовать полноценный ручной разгон для Ryzen 9000 X3D, это может привести к появлению исключительно мощных и универсальных процессоров, способных эффективно справляться как с игровыми, так и с профессиональными задачами. Однако пока остается только ждать официальных заявлений от компании и надеяться на лучшее.