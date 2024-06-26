Ноланд Арбо стал первым пациентом, которому был имплантирован в мозг чип, созданный стартапом Илона Маска Neuralink.

Первый пациент нейротехнологической компании Neuralink заявил, что его мозговой имплантат предоставил ему своеобразного "аимбота", который сделал игровой процесс слишком легким, поэтому он верит, что в будущем появятся специальные лиги для игроков с мозговыми чипами.

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Ноланд Арбо, 29-летний мужчина, ставший первым человеком, которому хирурги Neuralink имплантировали интерфейс "мозг-компьютер" (BCI), получил возможность управлять курсором компьютера силой мысли. Несколько лет назад Арбо оказался парализован по шею после несчастного случая при нырянии на глубину (дайвинге). Желая улучшить качество своей жизни, он принял участие в эксперименте Neuralink. В интервью на подкасте Джо Рогана ("The Joe Rogan Experience") Арбо рассказал, что его жизнь кардинально изменилась, ведь теперь он снова может полноценно взаимодействовать с миром.

Во время подкаста Арбо рассказал, что может играть в видеоигры, такие как Mario Kart и другие. Пациент Neuralink также добавил, что BCI внедрил ему «аимбота в голову», который относится к читам - хакерскому программному обеспечению, которое автоматически наводит прицел на голову противника. Такие читы обычно применяются в шутерах от первого лица (FPS).





Арбо описал Рогану точность соединения с Neuralink, сказав, что курсор настолько точен, что иногда перемещается раньше, чем он пытается "подумать" о его перемещении. Примечательно, что, по словам Арбо, технология Neuralink пока еще далека от совместимости с такими играми, как Call of Duty, но он уверен, что "в ближайшие несколько лет я смогу играть во все, во что играют другие".