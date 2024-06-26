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Fantoci
При терраформирование планет инопланетянами в космосе могут остаться видимые «техносигнатуры»
Присутствие определенных искусственных парниковых газов может указывать на инопланетную активность на далеких мирах.

До тех пор, пока не будет изобретен двигатель на основе искривления пространства (варп-двигатель), единственным способом изучения далеких экзопланет остаются мощные телескопы. Однако даже самые мощные телескопы, на сегодняшний день, могут уловить лишь слабые отблески экзопланет. В новом исследовании ученые из Калифорнийского университета предложили метод обнаружения потенциальной деятельности пришельцев, не требующий использования варп-двигателя - достаточно наличия мощной обсерватории, такой как космический телескоп имени Джеймса Уэбба.

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В основе этой работы лежит идея, что развитая внеземная цивилизация может захотеть "преобразовать" планету, сделав ее более пригодной для жизни. Хотя человечество пока не способно терраформировать планеты, ученые предположили какие технологии нам сначала придется изучить. Применив эти идеи к будущим наблюдениям на больших расстояниях, они сформировали коллекцию "техносигнатур", которые можно будет обнаружить на расстоянии многих световых лет.

Новое исследование основывается на нескольких предположениях о гипотетической внеземной цивилизации, главным из которых является наличие на ней жидкой воды для существования органической жизни, как и для земной жизни. Это означает, что такая цивилизация может захотеть изменить атмосферу планеты в своей планетарной системе, сделав ее более умеренной, подобно тому, как люди мечтают изменить Марс или Венеру.

Исследовательская работа под руководством Эдварда Швитермана, специалиста по астробиологии из Университета Калифорнии в Риверсайде, показывает, что процесс адаптации планетарной атмосферы для поддержания жизни неизбежно оставит заметные издалека признаки. Ученые выделили пять ключевых индикаторов технологического вмешательства: фторсодержащие варианты метана, этана, пропана, а также соединения азота и серы. Парадоксально, но вещества, которые на Земле считаются вредными выбросами, могут стать ключом к преобразованию холодных планет в обитаемые миры. Особенно примечателен гексафторид серы, чей потенциал глобального потепления в 23 500 раз превышает эффект от углекислого газа.

Теоретически космический телескоп имени Джеймса Уэбба способен обнаружить парниковые газы на далеких планетах в предсказанных концентрациях. 

"Даже если в чужой атмосфере, отдаленно похожей на земную, присутствует всего одна молекула этих веществ на миллион, мы все равно сможем ее зафиксировать", — поясняет Швитерман. "Примечательно, что такой, казалось бы, незначительной доли достаточно для существенного влияния на климатические условия". Чтобы подтвердить свою гипотезу, исследователи провели ряд компьютерных моделирований. В качестве объекта они выбрали одну из планет в хорошо изученной системе TRAPPIST-1, где на сегодняшний день обнаружено семь экзопланет.

В статье отмечается, что фторированные соединения являются долговечными, поэтому их не нужно будет пополнять чаще, чем раз в 50 000 лет. Это также означает, что их можно будет обнаружить в спектрах пропускания и излучения в среднем инфракрасном диапазоне, полученных с высокой точностью с экзопланет.

«Не нужно будет прилагать дополнительных усилий для поиска этих техносигнатур, если ваш телескоп уже исследует планету по другим причинам», - считает Швитерман. Инструмент, подобный "Уэббу", должен быть способен обнаруживать фторированные соединения, как и предлагаемый Европой "Большой интерферометр для экзопланет" (LIFE). Данное исследование не может предсказать 100% вероятность обнаружения этих газов, но ученые уверены, что у нас есть технологии для этого, если фторированные соединения там присутствуют.

#космос #вселенная #инопланетная жизнь #терраформирование планет
Источник: news.ucr.edu
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